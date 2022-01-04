TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile vatandaşın enflasyonu arasında derin uçurum var

TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 36.08 olarak açıkladı. MetroPOLL'ün araştırmasında vatandaşların yüzde 61.5’i, Türkiye’deki enflasyonun yüzde 100’ün üzerinde olduğunu kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu yüzde 13,58 olarak açıklarken, yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak açıkladı.

MetroPOLL Araştırma Şirketinin kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Nabzı araştırmasının Aralık ayı sonuçlarını açıkladı. Araştırmada vatandaşların yüzde 61.5'i Türkiye'deki enflasyonun yüzde 100'ün üzerinde olduğunu kaydetti.

Araştırmanın sonuçlarına göre; enflasyonun yüzde 20 civarında olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 1.9 olurken, enflasyonun yüzde 50 ile yüzde 100 arası olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 28.8 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu'ndan (ENAG), enflasyon açıklaması

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasından önce duyurduğu Aralık ayı enflasyonun yüzde 19,35 arttığını açıkladı. Yıllık enflasyon ise ENAG'a göre; yüzde 82,81 olarak gerçekleşti.

ENAG tarafından yapılan tahmin şu şekilde:

"ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %19.35 arttı. E-TÜFE'nin 2021 yılındaki artışı ise %82.81 olarak gerçekleşti."

Piyasa anketleri enflasyon beklentisi neydi?

Reuters'ın 13 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette aralık ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 26.4 ila yüzde 37.3 arasında değişmişti. Bu ankete göre aylık enflasyonun yüzde 9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler yüzde 5.5 ila yüzde 14.6 bandında yer alıyor.

Anadolu Ajansı (AA) Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 21 ekonomiste göre de ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı. Ekonomistler, yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceğini hesaplamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.