DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çin'den dünyayı şaşkına çeviren proje! Gerçek güneşten beş kat sıcak yapay güneş yaptılar
İmam maaşı ne kadar oldu? 2022 imam müezzin vaiz maaşı
2022 Destekleme Yetiştirme Kursu (DYK) ücreti ne kadar? 2022 DKY hafta sonu ücreti
TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile vatandaşın enflasyonu arasında derin uçurum var
Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Online eğitime mi geçilecek?
Doğu Türkistanlı ailelerden Çinli sorumlular hakkında suç duyurusu
2022 Aile Yardımı ne kadar? Eşi çalışmayan çocuklu aile yardımı kaç TL oldu?
Kalp Yarası 27. bölüm full izle | Kalp Yarası bugün var mı? Kalp Yarası son bölüm tek parça!
Ek ders 2022 ücreti | (Kadrolu-Sözleşmeli) zamlı 2022 ocak ek ders ücretleri
Teknolojiye uyum sağlayamayan BlackBerry, cihazlarına desteği kesiyor
Mercedes tek şarjla 1000 km giden elektrikli aracını tanıttı
İsrail helikopteri denize düştü: 2 pilot ölü
Mehmet Metiner: 28 Şubat zihniyeti devam ediyor
2022 öğretmen ek ders ücreti ne kadar? Kadrolu-Sözleşmeli ek ders ücreti kaç TL oldu?
Türk bilim insanı yerli 'sürü İHA kontrol sistemi' geliştirdi

TIMETURK / EKONOMİ / TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile vatandaşın enflasyonu arasında derin uçurum var

TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile vatandaşın enflasyonu arasında derin uçurum var

TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 36.08 olarak açıkladı. MetroPOLL'ün araştırmasında vatandaşların yüzde 61.5’i, Türkiye’deki enflasyonun yüzde 100’ün üzerinde olduğunu kaydetti.

33 Dakika Önce
2022-01-04 14:18:57
TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile vatandaşın enflasyonu arasında derin uçurum var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu yüzde 13,58 olarak açıklarken, yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak açıkladı.

MetroPOLL Araştırma Şirketinin kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Nabzı araştırmasının Aralık ayı sonuçlarını açıkladı. Araştırmada vatandaşların yüzde 61.5'i Türkiye'deki enflasyonun yüzde 100'ün üzerinde olduğunu kaydetti.

Araştırmanın sonuçlarına göre; enflasyonun yüzde 20 civarında olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 1.9 olurken, enflasyonun yüzde 50 ile yüzde 100 arası olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 28.8 oldu.

342994_717x900.jfif

Enflasyon Araştırma Grubu'ndan (ENAG), enflasyon açıklaması

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasından önce duyurduğu Aralık ayı enflasyonun yüzde 19,35 arttığını açıkladı. Yıllık enflasyon ise ENAG'a göre; yüzde 82,81 olarak gerçekleşti.

ENAG tarafından yapılan tahmin şu şekilde:

"ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %19.35 arttı. E-TÜFE'nin 2021 yılındaki artışı ise %82.81 olarak gerçekleşti."

Ekran Resmi 2022-01-04 14.23.37

Piyasa anketleri enflasyon beklentisi neydi?

Reuters'ın 13 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette aralık ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 26.4 ila yüzde 37.3 arasında değişmişti. Bu ankete göre aylık enflasyonun yüzde 9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler yüzde 5.5 ila yüzde 14.6 bandında yer alıyor.

Anadolu Ajansı (AA) Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 21 ekonomiste göre de ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı. Ekonomistler, yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceğini hesaplamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş