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Trendyol'da Anneler Günü dolayısıyla robot süpürge satışları katlandı

E-ticaret platformu Trendyol'da, robot süpürgelerin satışları Anneler Günü öncesi 15 günlük dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 700 artış kaydetti.

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11.05.2021 14:16:57
Trendyol'da Anneler Günü dolayısıyla robot süpürge satışları katlandı

E-ticaret platformu Trendyol'da Anneler Günü öncesi 15 günlük dönemde robot süpürge satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 700 artış gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, Anneler Günü özel butiğinde her tarza hitap eden yüzlerce kategoride milyonlarca ürünü uygun fiyat ve yüksek marka çeşitliliği ile müşterileriyle buluşturuyor.

Anneleri ve anneleri kadar sevdiklerini bir hediye ile mutlu etmek isteyenler elektronikten, küçük ev aletlerine, giyimden aksesuara birçok kategoriye ilgiyi artırdı. Anneler Günü hediyesi için giyim ve aksesuarla birlikte bu yıl teknolojik ürünler de ilk sıralara yükseldi.

- Robot süpürge satışlarında yüzde 700 artış

Özellikle salgın döneminde evde geçirilen zamanın artmasıyla anneler için evde hayatlarını kolaylaştıracak hediyeler tercih ediliyor. Bu yıl geçen seneye göre en yüksek artış robot süpürgede yaşandı.

Trendyol verilerine göre, bu yılın en trend ürünleri arasında yer alan robot süpürgelerin satışları Anneler Günü öncesi 15 günlük dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 700 artış gösterdi.

Hediye tercihleri arasında mutluluk veren etkisiyle herkesin çok sevdiği çikolata da önde geliyor. Bu dönemde çikolata satışları 12 kat, bijuteri kolye satışları 6 kat, güneş gözlüğü satışları 4 kat, bluz satışları 3 kat arttı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan