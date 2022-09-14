TOKİ sosyal konut ödemeleri ne kadar? TOKİ 2+1 ve 3+1 evler ne kadar? TOKİ sosyal konut ödemeleri kaç ay?

TOKİ sosyal konut ödemeleri ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından TOKİ sosyal konut projelerine ilgi büyüdü. Ev sahibi olmak isteyen gençler, başvuru şartları, ödeme planları ve benzeri detayları araştırıyor. TOKİ 2+1 ve 3+1 evler ne kadar? TOKİ sosyal konut ödemeleri kaç ay? Başvurular ne zaman alınacak? Başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından TOKİ sosyal konut projelerine ilgi büyüdü. Ev sahibi olmak isteyen gençler, başvuru şartları, ödeme planları ve benzeri detayları araştırıyor. TOKİ 2+1 ve 3+1 evler ne kadar? TOKİ sosyal konut ödemeleri kaç ay? Başvurular ne zaman alınacak? Başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar...

TOKİ sosyal konut ödemeleri ne kadar?

608 bin lira fiyattaki 2+1 konutlar, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 vadeyle sahip olunabilecek.

2+1 konut fiyatları: 608 bin TL

3+1 konut fiyatları 850 bin TL

Konutların %10 peşinatı ödenecek. Kalanı da 120 ay ve 240 ay vade olarak ödenecek. Ödemeler faizsiz olarak yapılacak.

Başvuru ücreti ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile projeden daha çok dar gelirli vatandaşın yararlanması için sosyal konutta başvuru bedeli 500 liraya düşürüldü.

Başvurular ne zaman alınacak?

31 Ekim 2022 Pazartesi gününe kadar devam edeceği belirtilen hatırlatmada çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğa karşı başvurular kademeli olarak alıancak.

Yoğunluk nedeniyle başvuruların, T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre alınacağı belirtildi.

- 0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022

- 2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022

- 4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022

- 6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022

- 8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022

- 19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvuruları iletebilecek.

TOKİ sosyal konut başvuru şartları nelerdir?

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

Başvuru Bedeli: 500 TL

TOKİ arsa başvuru şartları nelerdir?

T.C. vatandaşı olmak.

Yoksul ve dar gelirli olmak.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şartı bulunuyor.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

Başvuru bedeli 500 TL .