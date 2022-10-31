Togg iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG başvuru formu ve iş ilanı

Togg iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG başvuru formu ve iş ilanı, aracın banttan inmesinden sonra, araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki ama Togg için kaç personel alınacak, hangi kadrolardan alım yapılacak? İşte detaylar...