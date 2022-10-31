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TIMETURK / EKONOMİ / Togg iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG başvuru formu ve iş ilanı

Togg iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG başvuru formu ve iş ilanı

Togg iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG başvuru formu ve iş ilanı, aracın banttan inmesinden sonra, araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki ama Togg için kaç personel alınacak, hangi kadrolardan alım yapılacak? İşte detaylar...

5 Saat Önce
2022-10-31 11:12:46
Togg iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG başvuru formu ve iş ilanı

Togg iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG başvuru formu ve iş ilanı, aracın banttan inmesinden sonra, araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki ama Togg için kaç personel alınacak, hangi kadrolardan alım yapılacak? İşte detaylar...

Togg iş başvurusu nasıl yapılır?

Yerli ve milli otomobilimiz Togg tanıtıldı. Renkleri ve modelleri ile ilgi gören araçlar adeta büyüledi. Tanıtımın ardından Togg'un fabrikasında 55 farklı branştan personel alımı yapılacağı duyurulmuştu.

TOGG'un fabrikasında ilanlar iş bulma sitesi üzerinden adaylarla paylaşılıyor. Her alanda alınacak personel için başvuru şartları değişkenlik gösteriyor.

TOGG başvuru formu ve iş ilanı

TOGG'un açık başvuru formu yayınlandı. Forma erişmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

TOGG BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...

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