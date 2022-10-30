TOGG'un renkleri ve modelleri | TOGG'un renkleri ne anlama geliyor? Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya, Pamukkale

TOGG'un renkleri ve modelleri | TOGG'un renkleri ne anlama geliyor? Türkiye'nin güzelliklerinden adını alan Togg'un renkleri, büyük ilgi gördü. Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya, Pamukkale!

TOGG'un renkleri ve modelleri | TOGG'un renkleri ne anlama geliyor? Türkiye'nin güzelliklerinden adını alan Togg'un renkleri, büyük ilgi gördü. Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya, Pamukkale!

TOGG'un renkleri ve modelleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg modellerinin tanıtımı için sosyal medya hesabından; ''İlk akıllı cihazımız C-SUV'u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik'' açıklamasını paylaştı.

TOGG'un renklerine verilen isimler, tek düze değil, ülkemizin güzelliklerinden esinlenilerek verilen isimler oldu.

Gemlik

Pamukkale

Anadolu

Oltu

Kula

Kapadokya

.