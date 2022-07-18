Evde bakım maaşına ne kadar zam geldi? Engelli ve hasta bakım maaşı kaç TL oldu?

Evde bakım maaşına ne kadar zam geldi? Temmuz zamlarında en çok beklenen zam oranı evde bakım maaşı oldu. Şimdilerde evde bakım maaşı hesaplara yatırılmaya başlandı. Peki engelli ve hasta bakım maaşı kaç TL oldu? İşte güncel 2022 Temmuz evde bakım ücreti son durum...

Temmuz zamlarında en çok beklenen zam oranı evde bakım maaşı oldu. Şimdilerde evde bakım maaşı hesaplara yatırılmaya başlandı. Peki engelli ve hasta bakım maaşı kaç TL oldu? İşte güncel 2022 Temmuz evde bakım ücreti son durum...

Evde bakım maaşına ne kadar zam geldi?

Temmuz ayında diğer maaşlara yapılan zamlarla birlikte sosyal destek ödemeleri de zamlandı. 1 Ocak itibarıyla 2 bin 345 lira olan bu destek, 1 Temmuz itibarıyla 3 bin 336 liraya çıktı. Evde bakım yardımı her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara yatıyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından en düşük emekli maaşı da belli oldu. 2022 yılı ocak ayında 2 bin 500 TL olan emekli maaşı, temmuz ayında 3 bin 500 TL'ye yükseltildi. .