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TIMETURK / EKONOMİ / TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması ile ilgili yeni karar

TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması ile ilgili yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Katar Merkez Bankası arasında yapılan swap anlaşması yapılan düzenleme ile uzatılmasına karar verildi.

47 Dakika Önce
2021-12-08 09:36:50
TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması ile ilgili yeni karar

İki ülkenin dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, "Katar ve Türkiye, Katar Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki Türk Lirası ve Katar Riyali takas düzenlemesinin uzatılmasına yönelik anlaşmanın uzatılmasından memnuniyetlerini ifade ederler" denildi.

TCMB, Katar MB ile Mayıs 2020'de imzalanan anlaşma çerçevesinde geçen yıl Katar'dan 10 milyar dolar almıştı.

Dün, iki ülke arasında toplam 15 anlaşma imzalanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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