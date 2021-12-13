Kredi faizleri düşecek mi? Konut (ev) kredisi faizi düşer mi? Güncel banka kredi faiz oranları

Güncel banka kredi faiz oranları | Kredi faizleri düşecek mi? Konut (ev) kredisi faizi düşer mi? Merkez Bankası'ndan peş peşe gelen faiz indirimi hamlelerinden sonra vatandaşlar kredi faiz oranlarında bir düşüş bekliyordu. Kamu bankaları konut kredisi faizlerinde indirime giderek kredi çekmek isteyenleri sevindirdi. Ancak faizler halen oldukça yüksek seviyelerde. Kredi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle banka kredilerinin 1'in altına düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde banka kredi faizlerinin bir miktar daha aşağı çekilmesi bekleniyor.

Güncel banka kredi faiz oranları | Kredi faizleri düşecek mi? Konut (ev) kredisi faizi düşer mi? Merkez Bankası'ndan peş peşe gelen faiz indirimi hamlelerinden sonra vatandaşlar kredi faiz oranlarında bir düşüş bekliyordu. Kamu bankaları konut kredisi faizlerinde indirime giderek kredi çekmek isteyenleri sevindirdi. Ancak faizler halen oldukça yüksek seviyelerde. Kredi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle banka kredilerinin 1'in altına düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde banka kredi faizlerinin bir miktar daha aşağı çekilmesi bekleniyor.

Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz indirimine devam edip etmeyeceği tartışılırken binlerce kişi de banka kredi faiz oranlarının düşmesini bekliyor. Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirimlerinden sonra kamu banlaları konut kredilerinde indirime gitme kararı aldı. Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kamu bankaları da kredi faizlerinde indirime gitti. 3 kamu bankası (Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Bank) kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Bu hamlenin ardından kamu bankalarından bir faiz indirimi daha geldi. Konut kredileri 1.29'dan 1.20'ye düştü.

Kredi faizleri düşecek mi?

Bankadan kredi çekmek isteyen ancak yüksek kredi faiz oranları nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalan vatandaşların gözü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklanmıştı. Merkez Bankası eğer faiz indirimine giderse bu indirim banka keredi faizlerine yansıyabilir. Ancak indirimin kredi fazilerine yansıması için yurt içindeki diğer ekonomik göstergeler de etkilidir. Bir de faiz indiriminin büyüklüğü de banka kredi faiz oranlarına yansıyıp yansımayacağını etkiler. Küçük faiz indirimlerinin kredi faizlerine yasıması uzun sürebilir.

Konut (ev) kredisi faizi düşer mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle İstanbul'da görüşecek. Görüşme saat 15.00'te Vahdettin Köşkü'nde yapılacak. Bu toplantıdan ne gibi bir karar çıkacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Güncel kredi faiz oranları

13 Aralık 2021'de Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi güncel banka kredi faiz oranları şu şekilde;

Konu kredisi fazi oranları

Halkbank Konut Kredisi %1,20

Vakıfbank Konut Kredisi %1,20

Ziraat Bankası Konuıt Kredisi Yıl %1,20

Akbank Konut Kredisi %1,55

Garanti BBVA Konut Kredisi %1,68 - %2,01 İ

İş Bankası Konut Kredisi %1,50

Yapı Kredi Konut Kredisi %1,69

Alternatif Bank Konut Kredisi %1,69 - %2,05

Anadolubank Konut Kredisi %1,85

DenizBank Konut Kredisi %1,86

Fibabanka Konut Kredisi %1,85 - %2,13

HSBC Konut Kredisi %2,59

ICBC Bank Turkey Konut Kredisi %1,67

Odeabank Konut Kredisi %1,87

ihtiyaç kredisi fazi oranları

Enpara.com İhtiyaç Kredisi1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay%1,63



FastPay İhtiyaç Kredisi1.000 - 200.000 TL1 - 36 Ay%1,74 - %1,79



DenizBank İhtiyaç Kredisi1.000 - 65.000 TL1 - 36 Ay%1,94



Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi1.000 - 500.000 TL1 - 36 Ay%1,99 - %2,48



N Kolay İhtiyaç Kredisi2.000 - 40.000 TL3 - 36 Ay%1,59



ING İhtiyaç Kredisi1.000 - 500.000 TL3 - 36 Ay%1,48 - %1,84



CEPTETEB İhtiyaç Kredisi1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay%1,59



TEB - Türk Ekonomi Bankası İhtiyaç Kredisi1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay%1,59



İş Bankası İhtiyaç Kredisi3.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay%1,75



QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay%1,49



Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi1.000 - 500.000 TL3 - 36 Ay%1,99 - %2,17



Akbank İhtiyaç Kredisi1.000 - 1.000.000 TL1 - 36 Ay%1,77 - %2,17



Alternatif Bank İhtiyaç Kredisi1.001 - 500.000 TL3 - 36 Ay%1,67 - %2,05



Anadolubank İhtiyaç Kredisi1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay%1,99



Fibabanka İhtiyaç Kredisi3.000 - 130.000 TL3 - 36 Ay%1,49 - %2,05



Halkbank İhtiyaç Kredisi1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay%1,63



HSBC İhtiyaç Kredisi1.000 - 40.000 TL3 - 36 Ay%2,59



ICBC Bank Turkey İhtiyaç Kredisi1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay%1,61 - %1,67



Odeabank İhtiyaç Kredisi1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay%2,02



Şekerbank İhtiyaç Kredisi1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay%2,25



VakıfBank İhtiyaç Kredisi3.000 - 125.000 TL3 - 36 Ay%1,55



Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay%1,63

Taşıt kredisi faiz oranları

Akbank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %1,55 - %1,70

ALJ Finans Taşıt Kredisi 5.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %1,93

Garanti BBVA Taşıt Kredisi 1.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %1,97 - %2,02

İş Bankası Taşıt Kredisi 1.000 TL - 200.000 TL 3 - 48 Ay %1,54

Koçfinans Taşıt Kredisi 5.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %1,55

TEB Cetelem Taşıt Kredisi 3.000 TL - 600.000 TL 3 - 48 Ay %0,00 - %1,81

Alternatif Bank Taşıt Kredisi 5.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %1,80 - %2,12

Anadolubank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %1,59

DenizBank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 100.000 TL 3 - 36 Ay %1,99

Fibabanka Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %1,84 - %2,37

Halkbank Taşıt Kredisi 500 TL - 120.000 TL 3 - 48 Ay %1,63

HSBC Taşıt Kredisi 1.000 TL - 200.000 TL 3 - 36 Ay %2,59

ICBC Bank Turkey Taşıt Kredisi 1.000 TL - 100.000 TL 3 - 48 Ay %1,67

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.