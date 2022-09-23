Taşeron işçiler kadroya alındı mı? Hangi taşeron işçiler kadroya geçecek? Nerede çalışan taşeronlar kadroya alınacak?KİT-4D kadro geldi mi? Taşeron işçiler yıllardır kadroya alınacakları günün hayalini kuruyordu. Taşeron çalışanların kadroya geçmesine dair hükümetin başlattığı çalışmada sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son dakika açıklamasında 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Peki hangi kurumlarda çalışan taşeron işçiler kadroya geçecek?

Taşeron işçiler kadroya alındı mı? Hangi taşeron işçiler kadroya geçecek? Nerede çalışan taşeronlar kadroya alınacak?KİT-4D kadro geldi mi? Taşeron işçiler yıllardır kadroya alınacakları günün hayalini kuruyordu. Taşeron çalışanların kadroya geçmesine dair hükümetin başlattığı çalışmada sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son dakika açıklamasında 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Peki hangi kurumlarda çalışan taşeron işçiler kadroya geçecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren açıklama geldi. Bilgin EYT konusunda ve taşeron işçilere kadro verilmesi çalışmalarına ilişkin heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Bilgin EYT çalışmasında çözüm aşamasına geldiklerini söyledi ve taşreon işçiler konusunda da müjde verdi.

Taşeron işçiler kadroya alındı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını duyurdu. Bilgin'in açıklamalarından sonra taşeron işçiler kadroya geçti mi? sorusu sorulmaya başlandı. Taşeron işçilerin kadro sorunu büyük ölçüde çözüldü. Son değerlendirmelerin yapılmasının ardından taşeoran işçilerin kadroya geçmesinin önünde bir engel kalmayacak.

Hangi taşeron işçiler kadroya geçecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarının ardından hangi taşeron işçilerin kadroya alınacağı merakla sorulmaya başlandı. Kamuda çalışan 90 bin taşeron işçi düzenlemeden yararlanacak ve kadroya alınacak.

KİT taşeron işçiler kadroya alınacak mı?

Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay taşeron işçilerin bir an önce kadroya alınması gerektirğini söyledi. Kamu İktisadı Teşebbüslerinde 70 binin üzerinde taşeron işçi olduğunu hatırlatan Atalay konunun incelenmesini talep etti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, sorunun çözümü için hükümet ile görüşmeler sürdürdüklerini belirtti. Kamu kurum ve kuruluşları ile KİT'lerde asıl işi yapan 70 bin işçinin büyük bir ayrımcılığa uğradığını ifade eden Atalay, “Karayollarında, tarımda, demiryollarında, enerji de bilgi işlemlerde, çağrı merkezlerinde ve daha birçok alanda 70 bin civarında asıl işi yapan çalışan halen taşeron olarak çalışıyor. Kadro düzenlemesinin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen halen daha bir adım atılmadı.” dedi.