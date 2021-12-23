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TIMETURK / EKONOMİ / Tarım Kredi Marketlerde indirim mi var? Tarım Kredi Marketlerde fiyatlar uygun mu?

Tarım Kredi Marketlerde indirim mi var? Tarım Kredi Marketlerde fiyatlar uygun mu?

Tarım Kredi Marketlerde indirim mi var? Her şehirde olan ve 'Uygun Market' adı altında binlerce mağazaya sahip olan marketler son günlerde fahiş fiyatlar ve gereksiz zamlarla gündemdeler. Peki ama üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Marketlerde fiyatlar yüksek mi? Tarım Kredi Marketlerde hangi ürünler satılıyor?

58 Dakika Önce
2021-12-23 17:00:08
Tarım Kredi Marketlerde indirim mi var? Tarım Kredi Marketlerde fiyatlar uygun mu?

Tarım Kredi Marketlerde indirim mi var? Her şehirde olan ve "Uygun Market" adı altında binlerce mağazaya sahip olan marketler son günlerde fahiş fiyatlar ve gereksiz zamlarla gündemdeler. Peki ama üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Marketlerde fiyatlar yüksek mi? Tarım Kredi Marketlerde hangi ürünler satılıyor?

Tarım Kredi Marketlerde indirim mi var?

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım; "Bu aslında Türkiye gerçeklerinde olmayan bir yükselişti. Buna bağlı olarak girdi fiyatları çok arttığı için gıda ürünlerinde de fiyatlar arttı. Girdi maliyetlerinde de bir indirim olması normaldir. Biz Tarım Kredi Kooperatif Market olarak vatandaşlarımızın yanında yer almak için girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden indirimleri fiyatlarımıza yansıtmaya başladık. Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık." açıklamasında bulundu.

Tarım Kredi Marketlerde fiyatlar uygun mu?

Tarım Kredi Market'lerinde fiyatlar oldukça uygun. Özellikle kaliteli ürün arayan kişiler bunu göz önüne alırsa, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri burada bulabilirler. Çiftçi ve tüketici arasında bir bağ kuran Tarım Kredi Marketin ürünleri diğer marketlerdeki ürünlerden farklı.

Tarım Kredi Marketlerde Hangi Ürünleri Satın Alabiliriz?

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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