Tarım Kredi Marketlerde indirim mi var? Tarım Kredi Marketlerde fiyatlar uygun mu?

Tarım Kredi Marketlerde indirim mi var? Her şehirde olan ve 'Uygun Market' adı altında binlerce mağazaya sahip olan marketler son günlerde fahiş fiyatlar ve gereksiz zamlarla gündemdeler. Peki ama üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Marketlerde fiyatlar yüksek mi? Tarım Kredi Marketlerde hangi ürünler satılıyor?

Tarım Kredi Marketlerde indirim mi var? Her şehirde olan ve "Uygun Market" adı altında binlerce mağazaya sahip olan marketler son günlerde fahiş fiyatlar ve gereksiz zamlarla gündemdeler. Peki ama üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Marketlerde fiyatlar yüksek mi? Tarım Kredi Marketlerde hangi ürünler satılıyor?

Tarım Kredi Marketlerde indirim mi var?

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım; "Bu aslında Türkiye gerçeklerinde olmayan bir yükselişti. Buna bağlı olarak girdi fiyatları çok arttığı için gıda ürünlerinde de fiyatlar arttı. Girdi maliyetlerinde de bir indirim olması normaldir. Biz Tarım Kredi Kooperatif Market olarak vatandaşlarımızın yanında yer almak için girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden indirimleri fiyatlarımıza yansıtmaya başladık. Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık." açıklamasında bulundu.

Tarım Kredi Marketlerde fiyatlar uygun mu?

Tarım Kredi Market'lerinde fiyatlar oldukça uygun. Özellikle kaliteli ürün arayan kişiler bunu göz önüne alırsa, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri burada bulabilirler. Çiftçi ve tüketici arasında bir bağ kuran Tarım Kredi Marketin ürünleri diğer marketlerdeki ürünlerden farklı.

Tarım Kredi Marketlerde Hangi Ürünleri Satın Alabiliriz?

Kuru Bakliyat

Makarna

Baharat

Zeytinyağı

Dökme Çay

Un

Zeytin, Zeytin Ezmesi

Çorba

Fındık

Turşu

Kolonyalar

Şeker

Helva, Tahin ve Pekmez

Sabunlar

Konserve

Kuru meyve

Çekirdek

Bitkisel Yağlar

Ayçiçek Yağı

Nar Ekşisi

Çikolata Krema, Ezme

Bitki Çayı

Domates Salçası

Bal

Peynir

Badem

Sirke

Fıstık

Vücut Losyon ve Kremleri

Ceviz

UHT Süt

Biber Salçası

Aktar Ürünleri

Şampuanlar

Çikolata, Gofret

Türk Kahvesi

Kakao

Reçel

Lokum

Hazır Yiyecekler

Bardak Poşet Çay

Ketçap

Tereyağ

Kabartma Tozu, Vanilin

Acuka, Kahvaltılık Sos

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.