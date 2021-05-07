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SunExpress, tam kapanmada seyahat etmesi gereken misafirleri için uçuş düzenliyor

SunExpress Ticaret Direktörü Peter Glade, 'Antalya ve İzmir'den Anadolu'nun pek çok noktasına uçuşlarımızı belirli bir sıklıkta sürdürecek ve yolcularımızı zorunlu durumlarda ailelerine, arkadaşlarına ve işlerine ulaştırmaya devam edeceğiz' dedi.

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07.05.2021 15:19:59
SunExpress, tam kapanmada seyahat etmesi gereken misafirleri için uçuş düzenliyor

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 17 Mayıs'a kadar sürecek olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması süresince zorunlu hallerde seyahat etmesi gereken misafirleri için merkezleri Antalya ve İzmir'den Anadolu kentlerine belirli sayıda uçuş düzenliyor.

Şirket açıklamasına göre, alınan tam kapanma kararı gereği iç hat uçuşlarının birçoğunu askıya aldığını bildiren hava yolu şirketi, 30 Nisan-17 Mayıs'ta zorunlu hallerde seyahat etmesi gereken misafirlerinin ihtiyaçlarına cevap vermek için Antalya'dan Gaziantep, Kayseri, Van ve Diyarbakır'a; İzmir'den ise Adana, Van, Trabzon, Diyarbakır, Konya ve Gaziantep'e karşılıklı seferler sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Ticaret Direktörü Peter Glade, SunExpress olarak, hükümetin Kovid-19 tedbirleri kapsamında aldığı tedbirleri tamamen desteklediklerini belirterek, 'Eski hayatlarımıza dönebilmemiz için salgına karşı verdiğimiz bu savaşı bir an önce sonlandırmamız gerekiyor. Bu kapsamda, iç hat uçuşlarımızın birçoğunu 17 Mayıs'a kadar askıya aldık. Ancak her ne kadar bu zorlu dönemde uçuş düzenlemek mali açıdan yapılabilir görünmese de merkezlerimiz Antalya ve İzmir'den Anadolu'nun pek çok noktasına uçuşlarımızı belirli bir sıklıkta sürdürecek ve yolcularımızı zorunlu durumlarda ailelerine, arkadaşlarına ve işlerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Daima yolcularımızın yanındayız.' ifadelerini kullandı.

Tam kapanma sürecinde zorunlu durumlarda seyahat etmesi gereken SunExpress misafirleri, e-devlet sistemi veya ALO 199 numaralı hat üzerinden aldıkları seyahat izin belgelerini ve HES kodlarını ibraz ederek uçuşlara katılabiliyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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