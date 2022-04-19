Sözleşmeli personel kadro 2022 | Sözleşmeli kamu personeli (memur-işçi) ne zaman kadro verilecek? Sözleşmeli personele kadro verilecek mi? 3600 ek gösterge ile birlikte geçici sözleşmeli kamu personelleri de ne zaman kadroya geçeceklerini merak edip araştırıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 'İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz' demişti. Son yaşanan gelişmeden Bakan Bilgin'den sözleşmeli memur-personele ilişkin flaş bir açıklama geldi.

Sözleşmeli personel kadro 2022 | Sözleşmeli kamu personeli (memur-işçi) ne zaman kadro verilecek? Sözleşmeli personele kadro verilecek mi? 3600 ek gösterge ile birlikte geçici sözleşmeli kamu personelleri de ne zaman kadroya geçeceklerini merak edip araştırıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada "İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz" demişti. Son yaşanan gelişmeden Bakan Bilgin'den sözleşmeli memur-personele ilişkin flaş bir açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme dair çok kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin sözleşmeli kamu personellerinin kadroya geçişlerine dair de açıklamalarda bulundu. 530 bin geçici sözleşmeli personeli heyecanlandıran açıklama sonrası personeller kadroya ne zaman geçeceklerini araştırmaya başladı.

Sözleşmeli personel kadro 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önceki aylarda yaptığı açıklamada sözleşmeli personelleri sevindirmişti. Bilgin 530 bin sözleşmeli personel ve 4-B'li memurların kadroya geçişine dair yaptığı açıklamada "İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz" dedi. Bu açıklamadan sonra sözleşmeli memurların kadroya ne zaman geçeceği merakla bekleniyordu.

Sözleşmeli kamu personeli (memur-işçi) ne zaman kadro verilecek?

NTV'de gündeme dair açıklamalarda bulunan Bilgin'den sözleşmeli personellere dair flaş açıklama geldi. Bilgin açıklamasında "3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis'e gelir. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum. 3600 ek göstergeden sonra ilk gündemimiz o olacak. Geçici işçilerle ilgili sorunları bu sene içinde çözeriz." dedi.

Sözleşmeli personele kadro verilecek mi?

Resmi gazetede yayımlanan toplu sözleşme metniyle ilgili tebliğin 52. Maddesinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır." İfadesi yer aldı.

Sözleşmeli kamu personeli nedir?

Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ya da yıllık program içerisinde geçici işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumun teklifiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınarak ve sözleşme yapılarak geçici olarak çalıştırılmasına karar verilen kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denir. Sözleşmeli memurun sözleşme süresi mali yıla göre hesaplanır. Yani her yıl bitiminde yeniden sözleşme süresi anlaşması yapılır. Eğer çalışılan yerde bir sonraki yıl için personel ihtiyacı yoksa sözleşme yenilenmeyebilir. İhtiyaç varsa ise her yıl tekrardan işe giriş çıkış yapılmasına gerek yoktur.