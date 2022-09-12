Sosyal konut başvuru şartları neler? Sosyal konut kimler başvurabilir? Sosyal konut başvuru için ne gerekli?

Asgari ücretle çalışanları ev sahibi yapma adına başlatılan sosyal konut projesine başvuru detayları açıklandı. Peki sosyal konut projesine kimler başvuru yapabilir? Sosyal konut şartları neler? Sosyal konuta başvurmak için ne kadar gelir gerekli? Kimler sosyal konuta başvuru yapabilir? İşte sosyal konut projesi ile ilgili başvuru detayları…

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesi için adımlar atılıyor. Asgari ücretlileri de kapsayan proje, vatandaşları ev sahibi yapma adına başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sosyal konut başvuru şartları açıklandı. Peki sosyal konuta kimler başvurabilir? Sosyal konuta başvurmak için ne kadar maaş gerekli?

Sosyal konut projesi başvuru şartları neler?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Sosyal konuta kaç yaşındakiler başvurabilir?

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Sosyal konuta başvurmak için ne kadar maaş gerekli?

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Sosyal konut projesi geri ödemesi nasıl?

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.