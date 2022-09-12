2022 İşsizlik oranı kaç? İşsizlik ne kadar oldu? İşsizlik azaldı mı? İşsizlik maaşı hesaplama

TÜİK tarafından güncel işsizlik oranı açıklandı. Peki verilere göre işsizlik oranı düştü mü, arttı mı? 2022 işsizlik oranı kaç oldu? İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı hesaplaması nasıl? İşte işsizlik ile ilgili detaylar…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ikinci çeyrek işsizlik oranı açılandı. Peki işsizlik oranı azaldı mı? 2022 Türkiye'de işsizlik oranı ne kadar? İşsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

İkinci çeyrekte Türkiye'de işsizlik oranı

İstihdam edilenlerin sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 47,3 olarak gerçekleşti.

İşgücü temmuz ayında bir önceki aya göre 262 bin kişi azalarak 34 milyon 52 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 52,6 olarak kaydedildi.

İşsizlik oranı nedir, nasıl hesaplanır?

15 yaşından büyük olup da son üç ay içinde iş arayan ve 15 gün içinde işbaşı yapmaya hazır olduğunu bildirenlerin toplam işgücüne bölünmesiyle işsizlik oranı hesaplanıyor.

Kimlere işsiz denir?

TÜİK' göre işsiz; “referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan) kişilerden iş aramak için son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı yaştaki fertlerdir”

İşsizlik maaşı şartları neler?

İşsizlik maaşı almak için bazı şartları taşıyor olmak gerekir. İşte 2022 işsizlik maaşı alma şartları:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik başvurusu nasıl yapılır?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İşsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşı kaç TL araştırılıyor. İşsizlik maaşı hesaplaması için; aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2022 yılında asgari ücret 1.01.2022 – 30.06.2022 dönemi için brüt 5.004,00 TL, 1.07.2022–31.12.2022 dönemi için ise brüt 6.471,00 TL'dir.