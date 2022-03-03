Son dakika: Mazota zam mı geldi? Mazot ne kadar oldu? 3 Mart mazota ne kadar, kaç kuruş zam geldi? sorusu araç sahipleri tarafından sorulmaya başlandı. Uluslararası piyasada petrol fiyatlarının rekor kırmasının ardından motorin (mazot) ve benzine yeni zamların geleceği belirtiliyor. Dün mazota 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı. 3 Mart gününde de mazota ve benzine yeni zamlar gelmesi bekleniyor.

Son dakika: Mazota zam mı geldi? Mazot ne kadar oldu? 3 Mart mazota ne kadar, kaç kuruş zam geldi? sorusu araç sahipleri tarafından sorulmaya başlandı. Uluslararası piyasada petrol fiyatlarının rekor kırmasının ardından motorin (mazot) ve benzine yeni zamların geleceği belirtiliyor. Dün mazota 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı. 3 Mart gününde de mazota ve benzine yeni zamlar gelmesi bekleniyor.

Jeopolitik riskler nedeniyle küresel piyasadaabrent petrolün fiyatı 120 dolar seviyesine kadar dayandı. En son 2014 yılında 100 dolar sınırını aşan petrol fiyatlarının bu kadar hızlı yükselmesinin ana nedeni Rusya-Ukrayna savaşı olarak gösteriliyor. Rusya'nın Ukrayna topraklarına karşı başlattığı saldırı ile zirveye çıkan petrol fiyatları pek çok ülkede enflayonu tetikleyici de rol oynuyor. Türkiye gibi enerji ürünlerini döviz ile yurt dışından alan ülkelerde yaşanan bu gelişmelerin ardından akaryakıt ürünlerne zam yapılması kaçınılmaz oldu.

Mazota zam mı geldi?

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre mazota ve benzine yeni bir zam kapıda. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine ise 53 kuruş zam bekleniyor.

Mazot ne kadar oldu? 3 Mart

Yapılan son zammın ardından mazotun litresi Ankara ve İzmir'de 19, İstanbul'da ise 18,92 lira olacak. Benzinin litresi ise Ankara'da 18,06 TL, İstanbul'da 17,97, İzmir'de ise 18,08 liraya yükselecek.

Dün de zam yapılmıştı

Dün gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı.

Brent petrol zirve yaptı

Dün günü 112,93 seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,04 artışla 119,76 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 116,50 dolardan alıcı buldu.

Böylece, Brent petrolün varil fiyatı Mayıs 2012'den, WTI ham petrolün varil fiyatı ise Eylül 2008'den bu yanaki en yüksek seviyelerini gördü.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattığını duyurduğu 24 Şubat'ta 98,08 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı, son bir haftada ise yüzde 22,10 artış kaydetmiş oldu.