Son Dakika: Benzin indirimi | Benzinin litresi kaç TL'ye düştü? Bugün benzin ne kadar?

Son Dakika: Benzin indirimi | Döviz ve brent petrol piyasası, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Fakat bu etkileme benzin fiyatlarındaki oku aşağı, motorin fiyatlarındaki oku ise yukarı çıkarıyor. Benzine yapılan indirim, kullanıcılarını sevindirdi. Peki benzinin litresi kaç TL'ye düştü? Bugün benzin ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

Döviz ve brent petrol piyasası, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Fakat bu etkileme benzin fiyatlarındaki oku aşağı, motorin fiyatlarındaki oku ise yukarı çıkarıyor. Benzine yapılan indirim, kullanıcılarını sevindirdi. Peki benzinin litresi kaç TL'ye düştü? Bugün benzin ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

Benzinin litresi kaç TL'ye düştü?

Son Dakika: Benzin indirimi | Benzin fiyatlarının gerilemesi, kullanıcıları sevindiriyor. Sektör çalışanlarından edinilen bilgiye göre; benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim yapıldı.

Bugün benzin ne kadar?

Bugün itibariyle benzinin litre fiyatı; İstanbul'da 20,13 TL ve Ankara'da 20,23 TL'den satışa sunuluyor.

Motorine zam gelecek mi?

25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zam yapılan motorin fiyatlarının gerilemesi bekleniyordu. 1 gün sonra tekrar 87 kuruş daha zam yapıldı. Motorin için bir indirim şu an için görünmüyor.