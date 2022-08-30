Güncel benzin ve motorin fiyatları | İndirim benzine kaç TL? Bugün benzin ve motorin litresi ne kadar?
Güncel benzin ve motorin fiyatları | Ekonomistler akaryakıt fiyatlarının bu yıl içerisinde gerilemesi gerektiğini söylüyor. Şimdilerde ivmesini kazanmış akaryakıt fiyatları, sürekli zamlanıyordu. Bugün itibariyle benzine indirim yapıldı. Peki ama bugün benzin ve motorin litresi ne kadar? Benzin ve motorine yakın zamanda zam gelecek mi? İndirim benzine kaç TL? İşte merak edilen güncel akaryakıt fiyatları!
2022-08-30 09:20:26
Ekonomistler akaryakıt fiyatlarının bu yıl içerisinde gerilemesi gerektiğini söylüyor. Şimdilerde ivmesini kazanmış akaryakıt fiyatları, sürekli zamlanıyordu. Bugün itibariyle benzine indirim yapıldı. Peki ama bugün benzin ve motorin litresi ne kadar? Benzin ve motorine yakın zamanda zam gelecek mi? İşte merak edilen güncel akaryakıt fiyatları!
Güncel benzin ve motorin fiyatları
Son günlerde banzin ve motorin fiyatlarında zam uygulanmadı. Geçtiğimiz hafta yapılan zam sonrası dengeler değişti. Motorinin litresi 25 lirayı aşarken, benzin fiyatları 20 lira seviyesinde oynadı.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.85 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20.13 liradan satılıyor. İllere göre 80-90 kuruşluk farklar görülebilir.
Ankara'da motorin litre fiyatı 26,97 liradan, benzin litre fiyatı 20,23 liradan satılıyor.
Benzine ne kadar indirim geldi?
Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim yapıldı.
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