Güncel benzin ve motorin fiyatları | İndirim benzine kaç TL? Bugün benzin ve motorin litresi ne kadar?

Güncel benzin ve motorin fiyatları | Ekonomistler akaryakıt fiyatlarının bu yıl içerisinde gerilemesi gerektiğini söylüyor. Şimdilerde ivmesini kazanmış akaryakıt fiyatları, sürekli zamlanıyordu. Bugün itibariyle benzine indirim yapıldı. Peki ama bugün benzin ve motorin litresi ne kadar? Benzin ve motorine yakın zamanda zam gelecek mi? İndirim benzine kaç TL? İşte merak edilen güncel akaryakıt fiyatları!