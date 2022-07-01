Son dakika: Asgari ücret evli ve çocuklu için 5500 TL mi? Yeni zamlı asgari ücret evli 1-2 çocuklu 5500 lira mı?

Son dakika: Asgari ücret evli ve çocuklu için 5500 TL mi? Yeni zamlı asgari ücret evli 1-2 çocuklu 5500 lira mı? Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarını tamamladı. Asgari ücret Temmuz ayında yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle zamlandı. Asgari ücret zammını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıkladı. Evli ve çocuklu olan vatandaşlar da asgari ücretin 5.500 TL mi olduğunu merakla araştırmaya başladı.