Son dakika: Asgari ücret evli ve çocuklu için 5500 TL mi? Yeni zamlı asgari ücret evli 1-2 çocuklu 5500 lira mı?
Son dakika: Asgari ücret evli ve çocuklu için 5500 TL mi? Yeni zamlı asgari ücret evli 1-2 çocuklu 5500 lira mı? Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarını tamamladı. Asgari ücret Temmuz ayında yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle zamlandı. Asgari ücret zammını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıkladı. Evli ve çocuklu olan vatandaşlar da asgari ücretin 5.500 TL mi olduğunu merakla araştırmaya başladı.
2022-07-01 17:12:47
Son dakika: Asgari ücret evli ve çocuklu için 5500 TL mi? Yeni zamlı asgari ücret evli 1-2 çocuklu 5500 lira mı? Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarını tamamladı. Asgari ücret Temmuz ayında yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle zamlandı. Asgari ücret zammını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıkladı. Evli ve çocuklu olan vatandaşlar da asgari ücretin 5.500 TL mi olduğunu merakla araştırmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari ücreti açıklamak üzere kameralar karşısına geçti. Erdoğan vatandaşların enflasyon karşısında ezdirilmeyeceğini belirterek merakla beklenen 2022 yeni asgari ücreti duyurdu.
Asgari ücret ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Temmuz'da 2022 Temmuz asgari ücreti açıkladı. Erdoğan kameralar karşısına geçerek 2022 yeni asgari ücrete yüzde 30 zam yapılacağını ve asgari ücretin 5500 TL olduğu açıklandı
Asgari ücret evli ve çocuklu için TL mi?
Asgari ücretten bilindiği gibi AGİ uygulaması 2022 yılının başında kaldırılmıştı. Bu sene de AGİ uygulaması uygulanmayacağı tahmin ediliyor.
Asgari ücret 1 Temmuz'da geçerli olacak
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe giriyor.
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