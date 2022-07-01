Yeni asgari ücret 5500 TL mi oldu? Asgari ücrete yüzde 30 mu zam geldi?

Asgari ücrete yüzde 25 mi yüzde 30 mu zam geldi? Yeni asgari ücret 5500 TL mi oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücrete yapılan zam oranını açıkladı. Erdoğan sehven asgari ücrete yüzde 25 zam yapıldığını açıklamıştı ancak kısa süre sonra düzeltildi ve zammın yüzde 30 olduğu belirtildi. 2222 Temmuz asgari ücret yüzde 30 zamla birlikte 5500 TL'ye çıktı.

Asgari ücrete yüzde 25 mi yüzde 30 mu zam geldi? Yeni asgari ücret 5500 TL mi oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücrete yapılan zam oranını açıkladı. Erdoğan sehven asgari ücrete yüzde 25 zam yapıldığını açıklamıştı ancak kısa süre sonra düzeltildi ve zammın yüzde 30 olduğu belirtildi. 2222 Temmuz asgari ücret yüzde 30 zamla birlikte 5500 TL'ye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 Temmuz yeni asgari ücreti açıkladı. Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte kameralar karşısına geçti. Erdoğan açıklamasında asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını duyurdu.

Asgari ücrete yüzde 30 mu zam geldi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sehven asgari ücrete yüzde 25 zam yapıldığını duyurdu ancak kısa sürede düzeltti ve asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı.

Yeni asgari ücret 5500 TL mi oldu?

4253 TL'lik net asgari ücrete yüzde 30 oranında zam geldi. Yapılan zamla birlikte yeni asgari ücret net 5 bin 500 TL oldu. İşçi başına da işverene100 TL destek verilecek.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

- Türkiye maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği programı uygulamaktadır.

- Enflasyon sadece ğlkemizin değil gelişmiş devletler başta olmak üzere tüm dünyanın sorunudur.

- Ekonomi programımızı kararlılıkla uygulayarak, bir küresel fırtınadan en az kayıpla çıkmanın gayreti içerisindeyiz.

- Komisyon toplantıya çağırıldı. Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 30 ara artış yapıyoruz. Asgari ücret net 5500 lira olacak. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecek .