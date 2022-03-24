Son dakika: 24 Mart mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) litresi ne kadar oldu? 25 Mart mazota ne kadar zam geldi? Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasının ardından uluslararası piyasada petrol fiyatlarında sert yükselişler meydana geldi. ABD'nin Rusya'ya petrol ambargosu uygulaması ile zirveye çıkan brent petrol fiyatları nedeniyle ülkemizde de akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçmesiyle benzin ve mazota yeni zamlar da geldi. Son gelen bilgiye göre mazota 25 Mart'ta yeni bir zam geleceği iddia edildi.

Son dakika: 24 Mart mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) litresi ne kadar oldu? 25 Mart mazota ne kadar zam geldi? Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasının ardından uluslararası piyasada petrol fiyatlarında sert yükselişler meydana geldi. ABD'nin Rusya'ya petrol ambargosu uygulaması ile zirveye çıkan brent petrol fiyatları nedeniyle ülkemizde de akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçmesiyle benzin ve mazota yeni zamlar da geldi. Son gelen bilgiye göre mazota 25 Mart'ta yeni bir zam geleceği iddia edildi.

Jeopolitik riskler ve ekonomik yaptırımlar nedeniyle dünyada enerji piyasasında kriz yaşanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından hızla yükselişe geçen petrol fiyatları tam düşüyor derken yeninden yükselişe geşmeye başladı. Uluslararası piyasada 135 dolar seviyesine kadar çıkan brent petrol Rusya-Ukrayna cepesinden gelen barış açıklamaları ile 100 dolara kadar gerişemişti. Ancak son günlerde yeniden yönünü yukarı çeviren brent petrol fiyatları nedeniyle yurt içinde benzin ve mazota yeni zamların gelmesine neden oldu.

24 Mart mazota zam mı geldi?

Sözcü'de yer alan iddiya göre motorin litre satış fiyatına yeniden zam gelecek. Alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 37 kuruş zamlanacak. Benzin ve mazot ürünlerine en son gelen zam 23 Mart'ta pompa satışlarına yansımıştı.

25 Mart mazota ne kadar zam geldi?

Son zamla birlikte mazotun litre satış fiyatı İstanbul'da 23,60 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 23,71 TL'ye yükselecek.

Benzine zam geldi mi?

Benzin ürünlerine 24 Mart'ta gelen herhangi bir zam duyuru yok.

Benzinin litresi ne kadar? 25 Mart Cuma

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 19,78 TL, Ankara'da 19,88 TL, İzmir'de 19,90 TL seviyesinde bulunuyor.

Brent petrol fiyatları yükseliyor

Başkan Biden'ın temaslar kapsamında Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar duyurması beklenirken, petrol fiyatlarında son günlerde görülen yükseliş devam etti. Brent petrolün fiyatı 123 doları aştı. Brent petrolün varili, bugün uluslararası piyasalarda 120 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,83 dolardan alıcı buldu.