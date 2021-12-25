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TIMETURK / EKONOMİ / ŞOK Marketler'den ''indirim'' açıklaması

ŞOK Marketler'den ''indirim'' açıklaması

Döviz kurundaki sert düşüş sonrası marketlere yapılan indirim çağrılarına ilk yanıt veren Şok Market oldu.

1 Saat Önce
2021-12-25 13:52:50
ŞOK Marketler'den ''indirim'' açıklaması

ŞOK Marketler'den yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.

5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya indirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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