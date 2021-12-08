Sigaraya zam geldi
Zam gelen sigara grubundaki en ucuz sigara 17.50, en pahalı sigara 25 TL oldu.
2021-12-08 09:21:50
Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris Grubu'ndaki sigara markalarına 2 TL'lik zam geldiğini duyurdu.
Aybaş'ın verdiği bilgilere göre söz konusu gruptaki en ucuz sigara 17.50 olurken, en pahalı sigara ise 25 TL'yi gördü.
Aybaş yaptığı paylaşımda "Bu gelen 2 TL ‘lik zam maliyet ve kur zammı ilerleyen günlerde ÖTV zammı da yapılacaktır" dedi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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