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TIMETURK / EKONOMİ / Sigaraya kaç TL zam geldi? Sigaraya yüzde kaç zam yapıldı? Sigara zam oranı güncel sigara fiyatları

Sigaraya kaç TL zam geldi? Sigaraya yüzde kaç zam yapıldı? Sigara zam oranı güncel sigara fiyatları

Sigaraya kaç TL zam geldi? Sigaraya yüzde kaç zam yapıldı? Sigara zam oranı sonrasında güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Sigarada ÖTV artışı söz konusu oldu. Peki ama kaç oranında artış yapıldı ve sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M gibi sigaraların güncel fiyatlarındaki artış oranları...

2 Saat Önce
2022-01-04 15:37:43
Sigaraya kaç TL zam geldi? Sigaraya yüzde kaç zam yapıldı? Sigara zam oranı güncel sigara fiyatları

Sigaraya kaç TL zam geldi? Sigaraya yüzde kaç zam yapıldı? Sigara zam oranı sonrasında güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Sigarada ÖTV artışı söz konusu oldu. Peki ama kaç oranında artış yapıldı ve sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M gibi sigaraların güncel fiyatlarındaki artış oranları...

Sigaraya kaç TL zam geldi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı sigara için ÖTV zammına gitti. Sigara paketi başına 0,4851 TL olan maktu vergi 0,7150 TL'ye yükselmiş oldu. Aynı oranda sigara paketi başına 9,766 TL olan asgari maktu vergi de 14,394 TL'ye yükseltilmiş oldu. Dolayısıyla; bu artış asgari maktu vergi sınır fiyatını paket başına 15,50 TL'den 22,85 TL'ye yükselmiş oldu.

Sigaraya yüzde kaç zam yapıldı?

Yapılan açıklamalara göre; sigara vergilerinde yüzde 47,4 seviyesinde bir enflasyon güncellemesi yapılacak. Bu durumun mevcut ortalama sigara fiyatı üzerindeki vergi yükü de yüzde 81'den yaklaşık yüzde 96'ya yükselmesine sebep olacak.

Söz konusu fiyat artışından sonraki güncel fiyatlar henüz yayınlanmadı fakat sigara için 3 ila 5 TL arasında bir zam olacağı öngörülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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