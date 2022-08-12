Sigaraya büyük zam kapıda! Sigara fiyatları ne kadar artacak? Son dakika: Sigaraya kaç TL zam gelecek?

Sigara fiyatları ne kadar artacak? Sosyal medyada da trendlere giren sigara zammı büyük merak uyandırdı. Yapılan açıklamalara göre sigaraya büyük zam kapıda! Peki Sigaraya kaç TL zam gelecek? Son dakika yeni sigara zam haberi!

Sosyal medyada da trendlere giren sigara zammı büyük merak uyandırdı. Yapılan açıklamalara göre sigaraya büyük zam kapıda! Peki Sigaraya kaç TL zam gelecek? Son dakika yeni sigara zam haberi!

Sigara fiyatları ne kadar artacak?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı tarafından yapılan açıklamanın ardından sosyal medyada 'yeni sigara zammı' gündem oldu. Söz konusu fiyat artışının 2 lira olacağı öngörülüyor.

Son dakika: Sigaraya kaç TL zam gelecek?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar; "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

En düşük sigara fiyatı ne?

Zam oranının ne kadar olduğu henüz netleşmese de en düşük sigaranın fiyatının, 2 TL zam sonrasında 32 TL'ye yükselmesi bekleniyor.