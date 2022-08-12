Sigaraya zam mı geldi? Ağustos sigara zammı ne kadar? En ucuz sigara ne kadar oldu?

Sigaraya zam mı geldi? 2022 yılının ilk günlerinden bu yana sigaraya 8 TL zam uygulandı. Tekrar sigara fiyatlarının artacağı haberi, kullanıcıları meraklandırdı. Peki ama ağustos sigara zammı ne kadar? En ucuz sigara ne kadar oldu? ÜFE zammı ne zaman gelecek? İşte detaylar...

2022 yılının ilk günlerinden bu yana sigaraya 8 TL zam uygulandı. Tekrar sigara fiyatlarının artacağı haberi, kullanıcıları meraklandırdı. Peki ama ağustos sigara zammı ne kadar? En ucuz sigara ne kadar oldu? ÜFE zammı ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Sigaraya zam mı geldi?

Yapılan son dakika açıklamalarına göre sigara fiyatlarında zam uygulanacak. Güncel sigara fiyatları ve haberleri araştırılırken Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki son dakika sigaraya ne kadar zam yapılacak?

Ağustos sigara zammı ne kadar?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar; "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Sigarada yaşanacak olan fiyat artışı bekleniyor. Zammın ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

En ucuz sigara ne kadar oldu?

Uygulanacak olan zammın ardından en ucuz sigara 29,5 ve en pahalı sigara 32 TL'ye yükselmiş olacak.

ÜFE zammı ne zaman gelecek?

Bu yıl sigara fiyatlarına ve alkollü içeceklere uygulanması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemesinin, fiyatlara yansıtılmayacağı aktarıldı. .