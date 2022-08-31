Sigaraya 2 TL zam mı gelecek? Sigara fiyatları ne kadar artacak? Eylül sigara zammı son dakika!

Sigaraya 2 TL zam mı gelecek? Geçtiğimiz aylarda sigara fiyatlarındaki artıştan sonra yeni bir zam bekleniyordu. Peki ama bu zam eylül ayında mı gelecek? Sigara fiyatları ne kadar artacak? İşte merak edilen soruların yanıtları ve eylül sigara zammı son dakika!

Geçtiğimiz aylarda sigara fiyatlarındaki artıştan sonra yeni bir zam bekleniyordu. Peki ama bu zam eylül ayında mı gelecek? Sigara fiyatları ne kadar artacak? İşte merak edilen soruların yanıtları ve eylül sigara zammı son dakika!

Sigaraya 2 TL zam mı gelecek?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar geçtiğimiz ay için sigara fiyatlarında zam uygulanacağını açıklamıştı. Ucu açık kalan bu haber sonrasında merakla zam tarihi beklenir oldu.

Sigara zammı açıklaması

Dündar; "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz " açıklamasını yapmıştı.

Sigara fiyatları ne kadar artacak?

2022 yılı ilk zamları yüzde oranlarıyla yapıldığı için her sigaraya gelen zam farklı oluyordu. Fakat ikinci zam direkt olarak uygulandı. Yapılacak üçüncü zammın da net olarak yansıtılması bekleniyor.

Dolayısıyla oran oalrak değil 2 TL'lik net artış bekleniyor.

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