Sigaraya ne kadar zam gelecek? 2022 Eylül sigara zammı ne kadar olacak? Sigaraya kaç TL zam geldi?

Sigaraya ne kadar zam gelecek? Geçtiğimiz aylarda sigaraya yapılan 2 TL'lik zammın ardından yine sigara fiyatlarına zam bekleniyor. Fiyatların artacağı yönünde açıklamalar yapıldı. Peki 2022 Eylül sigara zammı ne kadar olacak? Sigaraya kaç TL zam geldi? En düşük sigara fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar!

Geçtiğimiz aylarda sigaraya yapılan 2 TL'lik zammın ardından yine sigara fiyatlarına zam bekleniyor. Fiyatların artacağı yönünde açıklamalar yapıldı. Peki 2022 Eylül sigara zammı ne kadar olacak? Sigaraya kaç TL zam geldi? En düşük sigara fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar!

Sigaraya ne kadar zam gelecek?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sigara ve alkollü ürünlere yenibir zam beklentisi içerisinde olduğunu duyurdu.

"Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz " açıklamasını yaptı. Detaylar bekleniyor...

2022 Eylül sigara zammı ne kadar olacak?

Sigaraya uygulanması beklenen eylül zammı 2 TL civarında seyredecek. Henüz net bir açıklama gelmediği için, zam oranı hakkında da kesin bilgiler verilemiyor.

Güncel sigara fiyatları

Muratti 29,00 TL

Parliament 31,50 TL

Marlboro 31,00 TL

Lark 28,00 TL

L&M 27,50 TL

Chesterfield 27,50 TL

Camel 28,00 TL

Winston 29,00 TL

Monte Carlo 27,50 TL

Kent Slims 29 TL

Sigaraya kaç TL zam geldi?

Sigara fiyatlarına yıl başından bu yana 5 TL civarında zam uygulandı. Bu artış, yüzdelik oranda yapıldığı için, markalara göre değişiklik gösterdi.

Son olarak 2 TL'lik zammın ardından yine 2 TL'lik bir zam beklentisine girildi.

En düşük sigara fiyatı ne kadar oldu?

Şu an için BAT grubunda en düşük fiyatlı sigarası 27,50 liradan satılıyor. Olası zammın ardından en düşük sigara fiyatının 29,50 lira olması bekleniyor. .