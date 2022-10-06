Sıfır otomobil fiyatları zamlandı mı? Hangi marka ve model arabalara zam geldi? 2022 Ekim otomobil (araç) fiyatları arttı mı, ne kadar zam geldi? Araba almak isteyenler artan fiyatlar nedeniyle bu hayallerinden her geçen gün biraz daha uzaklaşıyor. Yurt içi döviz kurlarında yaşanan yükseliş nedeniyle Ekim ayında bazı marka ve modellerde araç fiyatlarına değişik oranlarda zam geldi. Sıfır otomobil almayı düşünenler Ekim ayında hangi marka ve modele ne kadar zam geldiğini merak ediyor.

Sıfır otomobil fiyatları zamlandı mı? Hangi marka ve model arabalara zam geldi? 2022 Ekim otomobil (araç) fiyatları arttı mı, ne kadar zam geldi? Araba almak isteyenler artan fiyatlar nedeniyle bu hayallerinden her geçen gün biraz daha uzaklaşıyor. Yurt içi döviz kurlarında yaşanan yükseliş nedeniyle Ekim ayında bazı marka ve modellerde araç fiyatlarına değişik oranlarda zam geldi. Sıfır otomobil almayı düşünenler Ekim ayında hangi marka ve modele ne kadar zam geldiğini merak ediyor. İşte 2022 Ekim ayı güncel zamlı sıfır arabalar listesi...

Kovid-19 salgını ile tedarik zincirinde bozulmalar ile başlayan fiyat artışları günümüzde de devam ediyor. Araç fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu artan enflasyon nedeniyle dünya çapında zamlanıyor. Enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş otomobil üretim maliyetlerini de artırdı. İthal ve yerli bazı marka ve modellerde 2022 Ekim ayında fiyat güncellemesine gidildi. Araç almayı düşünenler ise gelen zam karşısında adeta şok oldu. Sıfır otomobil fiyatları zamlandı mı? Hangi marka ve model arabalara zam geldi? 2022 Ekim otomobil (araç) fiyatları arttı mı, ne kadar zam geldi? soruları ise sıkça sorulmaya başlandı.

Sıfır otomobil fiyatları zamlandı mı?

Dev otomobil markaları fiyatlarını güncellemeye başladı. Küresel enerji krizi nedeniyle otomobil fabrikalarında maliyetlerın artması nedeniyle bazı marka ve modllerde fiyatlara zam geldi. Ayrıca yurt içinde artan döviz kurları da araç fiyatlarının yükselmesine neden oldu. İşte 2022 Ekim zamlı otomobil fiyatları...

Hangi marka ve model arabalara zam geldi?

Ekim ayı ile birlikte araç fiyatlarında güncellemeler de geldi. 3 Ekim 2022 Pazartesi günü duyurulan yeni fiyatlara göre Toyota Corolla, Honda Civic, Honda City, VW Caddy, Kia Stonic, Opel Mokka, Dacia Sandero ve Dacia Duster modellerine değişik oranlarda zamlar yapıldı. Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, Citroen, Hyundai ve Mitsubishi fiyatlarına da güncelleme geldiğini açıkladı.

2022 Ekim otomobil (araç) fiyatları arttı mı, ne kadar zam geldi?

Özpeynirci sosyal medyadan yaptığı paylaşımında: "Toyota Corolla fiyatı 572.250 TL, Honda Civic fiyatı 771.800 TL, Opel Mokka fiyatı 794.900 TL, Dacia Sandero fiyatı 479.000 TL, Dacia Duster fiyatı 517.000 TL'den başlıyor. Bugün itibarıyla zamlanan modeller; Toyota Corolla yüzde 4, Honda Civic, CR-V, HR-V, Jazz, Accord yüzde 3, Honda City yüzde 1, VW Caddy yüzde 2,5, Kia Stonic yüzde 3,4-3,6, Opel Mokka yüzde 2,3, Dacia Sandero yüzde 0,6-0,7, Dacia Duster yüzde 1,2. Citroen, Hyundai ve Mitsubishi fiyatları ise güncelleniyor.” dedi.