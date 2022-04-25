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TIMETURK / EKONOMİ / Sıfır-ikinci el araçlara zam mı yapılacak? Araç fiyatlarına zam mı gelecek? 2022 araç fiyatları yükselecek mi? 2. el otomobil fiyatları artacak mı?

Sıfır-ikinci el araçlara zam mı yapılacak? Araç fiyatlarına zam mı gelecek? 2022 araç fiyatları yükselecek mi? 2. el otomobil fiyatları artacak mı?

Sıfır-ikinci el araçlara zam mı yapılacak? Araç fiyatlarına zam mı gelecek? 2022 araç fiyatları yükselecek mi? 2. el otomobil fiyatları artacak mı? soruları araç almayı düşünenler tarafından şu sıralar oldukça fazla sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda kovid-19 pandemisi ve beraberinde gelen çip krizi nedeniyle otomobil fiyatlarında hızlı bir artış olmuştu. Otomotiv sektör yetkililerinden son gelen açıklamalar ise araçlara yeni zammın yolda olduğu yönünde. Peki sıfır araçlara zam mı gelecek?

2 Saat Önce
2022-04-25 14:56:45
Sıfır-ikinci el araçlara zam mı yapılacak? Araç fiyatlarına zam mı gelecek? 2022 araç fiyatları yükselecek mi? 2. el otomobil fiyatları artacak mı?

Sıfır-ikinci el araçlara zam mı yapılacak? Araç fiyatlarına zam mı gelecek? 2022 araç fiyatları yükselecek mi? 2. el otomobil fiyatları artacak mı? soruları araç almayı düşünenler tarafından şu sıralar oldukça fazla sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda kovid-19 pandemisi ve beraberinde gelen çip krizi nedeniyle otomobil fiyatlarında hızlı bir artış olmuştu. Otomotiv sektör yetkililerinden son gelen açıklamalar ise araçlara yeni zammın yolda olduğu yönünde. Peki sıfır araçlara zam mı gelecek?

Araç fiyatları son yıllarda büyük artış gösterdi. Koronavirüs salgını ile araçlara olan ilgi arttı. Araçlara ilgi artınca fiyatlarında da bir artış oldu. Salgn döneminde pek çok otomotiv devi üretimlerini de durdurma yoluna gitti. Durum böyle olunca piyasada aaraç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Bu durum da araç fiyatlarının artmasına neden oldu. Son olarak çip krizi de otomobil fiyatlarının artmasını sağladı. Yaşanan gelişmelerden sonra ülkemizde sıfır araç sahibi olmak neredeyse hayal oldu. Araç almayı düşünenleri de üzecek açıklama geldi.

Araç fiyatlarına zam mı gelecek?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Taşıtlar Satış ve Servis Komitesi Meclis üyesi Ziya Alp Gülan'dan geldi. Dünya'dan Aysel Yücel'e açıklamalarda bulunan Gülan yılsonuna kadar otomobillerin sadece fabrikadan çıkış maliyetinin yüzde 25 artmasının beklendiğini söyledi. Gülan, otomotiv sektöründeki daralmayı ve fiyat artışlarını İTO'nun nisan ayı meclis toplantısında da gündemine de taşıdı.

Araç fiyatları yükselecek mi?

Gülan beklenen zammın sadece otomobillerin fabrikadan çıkıştaki baz maliyetindeki artış olduğunu dile getirdi. Gülan, Türkiye'deki vergi sistemi ve kura bağlı bu oranın daha artabileceğine dikkat çekti.

Sıfır-ikinci el araçlara zam mı yapılacak?

Alp Gülan açıklamasına şöyle devam etti “Pazar bu yıl da düşmeye devam etti. Mart ayında yüzde 30'luk kayıp yaşadık. Çip krizine bağlı olarak araç bulunurluk sorunu olduğu için talepteki düşüşü çok algılamadık ama başka bir tehlike çıktı karşımıza. Yeni zamlar. Bu sefer bizden kaynaklanmayan sadece dışarıdaki sorunlar edeniyle yüzde 25'e yakın bir zam beklentisi var.”

İkinci el araçlarda fiyatlar artacak mı?

Sıfır araçlarda yaşanan fiyat artışları ikinci el piyasasında da fiyatları artırabilir. İkinci el araç piyasası sıfır araç fiyatlarına orantılıdır.

2022 otomobil fiyatları artacak mı?

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt da otomobil sektöründe zam gelme olasılığından bahsetti. Bozkurt sanayide artan maliyetler nedeniyle otomobil fiyatlarında yeni zamların kaçınılmaz olduğunu belirtti. Bozkurt açıklamasına şöyle devam etti “Son dönemde hammadde fiyatlarındaki rekor yükseliş ve lojistik maliyetlerindeki artış otomobillerin zamlanmasına neden olacak. Mayıs ve hazirandan itibaren bu zamları görmeye başlayacağız.

Otomobil fiyatları artacak mı? Sıfır arabalara zam mı gelecek? 2022 Mayıs araba fiyatları yükselecek mi? Araç fiyatları 2022'de zamlanacak mı?
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