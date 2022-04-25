Otomobil fiyatları artacak mı? Sıfır arabalara zam mı gelecek? 2022 Mayıs araba fiyatları yükselecek mi? Araç fiyatları 2022'de zamlanacak mı? Araç almayı düşünenleri üzecek açıklama geldi. Döviz kurlarında yaşanan artış ve pandemi nedeniyle otomobil fiyatlarında büyük artışlar yaşanmıştı. En düşük sıfır otomobil fiyatının 300 bin TL'ye kadar çıktığı ülkemizde araç sahibi olmak neredeyse hayal oldu. Otomotiv söktör yetkililerinden yapılan açıklamada 2022 sonuna kadar araç fabrikadan çıkışına yaklaşık %25 zam geleceği belirtiliyor.

Otomobil fiyatları artacak mı? Sıfır arabalara zam mı gelecek? 2022 Mayıs araba fiyatları yükselecek mi? Araç fiyatları 2022'de zamlanacak mı? Araç almayı düşünenleri üzecek açıklama geldi. Döviz kurlarında yaşanan artış ve pandemi nedeniyle otomobil fiyatlarında büyük artışlar yaşanmıştı. En düşük sıfır otomobil fiyatının 300 bin TL'ye kadar çıktığı ülkemizde araç sahibi olmak neredeyse hayal oldu. Otomotiv söktör yetkililerinden yapılan açıklamada 2022 sonuna kadar araç fabrikadan çıkışına yaklaşık %25 zam geleceği belirtiliyor.

Araç sahibi olmanın hayalini kuranları üzecek yeni bir açıklama geldi. Kovid-19 pandemisi ile birlikte otomotiv söktörünün durma noktasına gelmesi, otomobillere olan talebin artması ve yaşanan çip krizi nedeniyle sıfır ve ikinci el araç fiyatları dünya genelinde artış gösterdi. Ülkemizde döviz kurlarında yaşanan yükselişle birlikte araç sahibi olmak oldukça zorlaştı. 2022 yılında otomobil almayı düşünenleri üzecek gelişmeyi İstanbul Ticaret Odası (İTO) taşıtlar satış ve servis komitesi meclis üyesi Ziya Alp Gülan'dan duyurdu.

Otomobil fiyatları artacak mı?

Dünya'dan Aysel Yücel'e konuşan Gülan araç almaynın hayalini kuranları üzecek gelişmeyi duyurdu. Gülan yıl sonuna kadar otomobillerin sadece fabrikadan çıkış maliyetinin yüzde 25 artmasının beklendiğini söyledi. Gülan, Türkiye'deki vergi sistemi ve kura bağlı bu oranın daha artabileceğine dikkat çekti.

Sıfır arabalara zam mı gelecek?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte üretimde yaşanan maliyet artışları, otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Yılsonuna kadar araçların sadece fabrikadan çıkışına yaklaşık %25 zam geleceği belirtiliyor. Zam oranının Türkiye'deki son tüketiciye yansımasının daha fazla olması bekleniyor.

Araç fiyatları 2022'de zamlanacak mı?

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt da otomobil satışlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bozkurt açıklamasında otomobil fiyatlarında yeni zamların kaçınılmaz olduğunu belirtti. Bozkurt “Son dönemde hammadde fiyatlarındaki rekor yükseliş ve lojistik maliyetlerindeki artış otomobillerin zamlanmasına neden olacak. Mayıs ve hazirandan itibaren bu zamları görmeye başlayacağız” dedi.

DS Automobiles CEO'su: Araç fiyatları artıyor

Geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden DS Automobiles CEO'su Béatrice Foucher, otomobilde fiyat artışlarıyla ilgili DÜNYA'nın sorularını yanıtlayarak, şunları söyledi: “Araç fiyatları artıyor. Bir tarafta hammadde, diğer tarafta çip krizi ve artan talep var. Öte yandan, lojistik maliyetleri yükselmeye devam ediyor. Savaş sebebiyle çok başka noktalara gidiyor ve işler karmaşıklaşıyor. Araç maliyetlerinin artması dolayısıyla biz üreticiler de fiyatları artırmak zorunda kalıyoruz. Pazarı ve rakipleri takiip ederek, benzer fiyat konumlandırmalarını korumaya çalışıyoruz. Şu anda Avrupa'da, yüzde 2,2 kadar Alman rakiplerimizin üzerinde fiyatlandırma yapıyoruz. Tüm pazar şu an için fiyatlarını artırıyor."

Kaynak: Dünya .