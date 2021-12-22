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TIMETURK / EKONOMİ / Serbest piyasa ekonomisi nedir? Serbest piyasa ekonomisi kuralları nedir? Serbest piyasa kuralları neler?

Serbest piyasa ekonomisi nedir? Serbest piyasa ekonomisi kuralları nedir? Serbest piyasa kuralları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi sistemine dair sosyal medyadan çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında 'Döviz kurunu, serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun, öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için açıkladığımız program etkisini göstermiştir.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından serbest piyasasının ne olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

1 Saat Önce
2021-12-22 19:20:18
Serbest piyasa ekonomisi nedir? Serbest piyasa ekonomisi kuralları nedir? Serbest piyasa kuralları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi sistemine dair sosyal medyadan çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında 'Döviz kurunu, serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun, öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için açıkladığımız program etkisini göstermiştir.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından serbest piyasasının ne olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan ekonomiye dair öenmli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında "Döviz kurunu, serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun, öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için açıkladığımız program etkisini göstermiştir." dedi.

Serbest piyasa ekonomisi nedir? 

Serbest piyasa ekonomisi kısaca şöyle tanımlanabilir: Serbest piyasa, devletin yalnızca düzenleyici olarak karıştığı, ekonomik etkinliklerin tümüyle yarışımcılığa dayandığı ekonomik düzen.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımının devamı şöyle:

Milletimiz bu programdaki tedbirleri ve kararlı duruşumuzu takdirle karşılamış, benimsemiş; piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız paketteki hususların detaylarını kamuoyuyla ve taraflarla paylaşmaya başlamışlardır.

Kurun dengeye oturması sadece bankada parası olan vatandaşımızı değil üretimden enflasyona ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişmedir. Aynı şekilde ihracatçının önünü görebilmesini sağlamak da tüm ekonomiye müspet yönde etki edecektir.

Kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir. Herkesi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata davet ediyor, ülkemizi cari fazlayla büyütme kararlılığımızı tekrarlıyoruz.

Altını çizerek söylüyorum: Ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Nereye gittiğimizi biliyoruz. Nereye ulaşacağımızı biliyoruz.

Varacağımız yer, hem bizlerin hem bizden sonraki nesillerin hayatlarında olumlu yönde asırlık değişimler göreceği bir yerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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