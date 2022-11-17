Selçuk Geçer kimdir? Ekonomist Selçuk Geçer dolar, euro, altın yorumu...

Selçuk Geçer kimdir? Ekonomist Selçuk Geçer ülke ekonomisi ve dünya ekonomisi hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalar ve değerlendirmeler ile sık sık gündeme geliyor. YouTube hesabından yayınladığı videolar ile yatırımcılara görüşlerini aktaran Selçuk Geçer hakkında geçtiğimiz aylarda BDDK suç duyurusunda bulunmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Selçuk Geçer kim, nereli soruları insanlar tarafından araştırılıyor. İşte ekonomiye dair svri açıklamaları ile bilinen Selçuk Geçer'in hayatı...

Kur Korumalı Mevduat sisteminin hayata geçirilmesinin ardından sisteme en büyük eleştiri yapanlardan birisi de ekonomist Selçuk Geçer oldu. KKM'ye dair iddiaları nedeniyle BDDK tarafından hakkıda suç duyurusunda bulunan Selçuk Geçer ülke ekonomisine dair çarpıcı değerlendirmelere devam ediyor. Ünlü ekonpmist son açıklamasında doların artık yükselme ihtimalinin kalmadığından bahsetmiş ve herkesi şaşırtmıştır.

Selçuk Geçer kimdir?

Ekonomist Selçuk Geçer 1972 senesinde Eskişehir'de dünyaya geldi.

Selçuk geçer ülke ve dünya ülkelerinin ekonomik yapıları ve kırılganlıkları hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan bir ekonomisttir. Selçuk Geçer Türkiye makro ekonomisi üzerine yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme geliyor.

Dolar, euro ve altın üzerine yaptığı yorumları ile dikkat çeken Selçuk Geçer kendi sosyal medya hesaplarından da görüşlerini paylaşıyor.

İlk orta ve lise eğitimini doğduğu kent olan Eskişehir'de tamamlayan Selçuk Geçer üniversite eğitimi için Ankara'ya gitti. Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Selçuk Geçer pek çok kurumda görev yaptı.

Ekonomiye dair yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Selçuk Geçer telecizyon ekranlarında ekonomi yorumları yapmaya devam etti.

Ekonomi yorumcluluğu yapan Selçuk Geçer pek çok kanalda görev yaptı.

Mercek Altı Tartışma Programı ile Ziraatçiler Derneği Yılın Ekonomi Habercisi ödülünü 2006 yılında aldı.

Ocak 2007- Temmuz 2012 yılları arasında Kanal 24 TV Ekonomi Müdürü olarak görev yaptı. Buradaki görevinden 2012 yılında görevinden istifa eden Selçuk Geçer Cem Medya Grubu'nun yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Selçuk Geçer ekonomi alanında yazılarına ve yorumlarına devam ederken Türkiye'nin önde gelen firma ve kurumlarına marka ve iletişim danışmanlığı hizmeti vermektedir.

3 Mayıs 2009 tarihinde evlenen Selçuk Geçer 2 çocuk babasıdır.

Selçuk Geçer kaç yaşında?

Ekonomist Selçuk Geçer 2022 yılı itibari ile 50 yaşındadır.