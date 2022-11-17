Kimse beklemiyordu! Ekonomist Selçuk Geçer'den şok dolar tahmini: Doları olanlar...

Ülke ve dünya ekonomisi hakkında yaptığı yorumlar ve değerlendirmeler ile adından söz ettiren ekonomist Selçuk Geçer'den herkesi şaşırtan bir dolar tahmini geldi. Sürekli olarak doların yükseleceği açıklamaları ile tanınan Geçer bu kez ters köşe yaptı. Selçuk Geçer ABD ekonomisinden gelen olumsu sinyallerin ardından doların yükselmesini beklemediğini açıkladı.

Ekonomist Selçuk Geçe'den gelen dolar açıklaması herkesi şaşırttı. Ülke ekonomisi gündemine dair yapığı açıkalmalar ile yakından takip edilen Selçuk Geçer zaman zaman doların yükseleceğinden bahsediyordu. Ancak Geçer son açıklamasında doların yükselme ihtimalinin zayıfladığını açıkladı.

YouTube kanalından şaşırtan açıklama

Son zamanlarda ekonomi gündemine dair yaptığı sivri açıklamalar ile dikkatleri üzerine çeken Selçuk Geçer kendisine ait Youtube hesabından yaptığı canlı yayında ülke ve dünya ekonomisine dair düşüncelerini paylaştı. Geçer dolar sahibi olanlara da uyarı niteliğinde bir açıklama yaptı.

Doların yükselme şansı kalmadı

Selçuk Geçer ABD'den gelen enflasyon verilerinin dünya piyasaları için olumlu algılandığından bahsetti. Geçer doların artık yükselme şansının olmadığını da belirtti., ABD'den gelen ekonomi verilerinin olumlu olması nedeniyle Geçer diğer para birimlerinin dolara karşı değer kazanacağını belirtti. Geçer açıklamasında ''Dolar aşağıyı gösteriyor. Euro ve sterlin yukarıyı gösteriyor. Çünkü görünen o ki ABD'deki enflasyon frenlenmiş gibi. Önümüzdeki aylarda oluşabilecek olağanüstü durumları da bir şerh olarak kenarı koyuyorum'' dedi.

Dolar sahiplerine uyarı

Enflasyon nedeniyle dolar endeksinde gerileme beklediğini belirten Selçuk Geçer açıklamasında " ABD'de aniden çok yüksek bir enflasyon gelirse yani yüzde 8.5 ve 9 aralığında bir enflasyon gelirse -ki düşük bir ihtimal- o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebiliriz." dedi.

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