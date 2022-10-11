Şeker ne kadar oldu? Toz şekere ne kadar zam geldi? Şekere yüzde 8 zam!

Şeker ne kadar oldu? Zam haberlerine bir yenisi eklendi. Şeker fiyatlarında %8'lik bir artış yaşandı. Fakat özel sektörde bu artışın daha fazla olduğu gözlemlendi. Peki ama 5 kiloluk toz şeker ne kadar oldu? 1 kg toz şeker fiyatı ne kadar? Toz şekere ne kadar zam geldi? İşte tüm detaylar...

Şeker ne kadar oldu? Zam haberlerine bir yenisi eklendi. Şeker fiyatlarında %8'lik bir artış yaşandı. Fakat özel sektörde bu artışın daha fazla olduğu gözlemlendi. Peki ama 5 kiloluk toz şeker ne kadar oldu? 1 kg toz şeker fiyatı ne kadar? Toz şekere ne kadar zam geldi? İşte tüm detaylar...

Şeker ne kadar oldu?

Enflasyonla birlikte şeker fiyatlarında da artış yaşandı.Türk Şeker'in açıklamalarına göre şeker fiyatlarında %8 zam uygulandı. Fakat bunun dışında piyasadaki şeker çuvallarının fiyatı 1000 TL bandında seyrediyor, özel sektörlerde şeker fiyatları değişiyor.

Toz şekere ne kadar zam geldi?

Şekere yüzde 8 zam! Türkşeker firması, şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yapıldığını açıkladı. Zam sonrası 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 TL'den 810 TL'ye yükselmiş oldu. Dolayısıyla kilogram fiyatı 16.20 TL'ye yükselmiş oldu.

Türkşeker açıklaması

Türkşeker'in dağıtım yerlerine gönderdiği bilgilendirme notunda, "2022-2023 pazarlama yılı şeker satışlarımız 10.10.2022 tarihinde başlayacak olup, ERP sisteminde tanımlanan fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda imalatçılara, kapasite raporu veya resmi kurumlardan alınan evraklarla satış yapılmaya devam edilecektir" açıklamasını yayımladı.

Şekerin zararları

Ülkemizde bir ayda tonlarca tüketilen şekerin aslında birçok zararı mevcut. Bile bile tüketmiş olduğumuz şekerin zararları, yapılan araştırmalara göre, aşağıdaki gibi sıralanmakta.