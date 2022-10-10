Şekere ne kadar zam geldi? Son Dakika: Şekere yüzde 8 zam mı geldi? 5 kilo şeker ne kadar oldu?

Şekere ne kadar zam geldi? Şeker fiyatlarına yapılması beklenen zam, bugün itibariyle yapıldı. Peki 5 kilo şeker ve 1 kilogram şeker ne kadar oldu? Son Dakika: Şekere yüzde 8 zam mı geldi? İşte şeker fiyatlarındaki son durum!

Şekere ne kadar zam geldi? Şeker fiyatlarına yapılması beklenen zam, bugün itibariyle yapıldı. Peki 5 kilo şeker ve 1 kilogram şeker ne kadar oldu? Son Dakika: Şekere yüzde 8 zam mı geldi? İşte şeker fiyatlarındaki son durum!

Şekere ne kadar zam geldi?

Türkşeker firması, şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yapıldığını açıkladı. Zam sonrası 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 TL'den 810 TL'ye yükselmiş oldu. Dolayısıyla kilogram fiyatı 16.20 TL'ye yükselmiş oldu.

Türkşeker açıklaması

Türkşeker'in dağıtım yerlerine gönderdiği bilgilendirme notunda, "2022-2023 pazarlama yılı şeker satışlarımız 10.10.2022 tarihinde başlayacak olup, ERP sisteminde tanımlanan fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda imalatçılara, kapasite raporu veya resmi kurumlardan alınan evraklarla satış yapılmaya devam edilecektir" açıklamasını yayımladı.

5 kilo şeker ne kadar oldu?

Yapılan zammın ardından marka ve kaliteye göre şeker fiyatları değişkenlik gösterdi. Ucuzluk marketlerde satılan en düşük 5 kiloluk şeker fiyatı 130 TL oldu.

Şekere yüzde 8 zam mı geldi?

Türkşekerin yapmış olduğu zam dışında şu an piyasadaki şeker çuvallarının fiyatı 1000 TL bandında seyrediyor. Özel sektör de fiyatlar değişiklik gösteriyor.

Türk şekerini yapmış olduğu açıklamaya göre şeker fiyatlarında KDV dışında %8 zam yapıldı. .