Santa Farma'ya Verimlilik Proje Ödülü

Santa Farma İlaç’ın HVAC Sistemleri Ekonomi ve Enerji İzleme Projesi TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından 2021 Verimlilik Proje Ödülü’ne layık görüldü.

Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımı ile düzenlenen törende verimlilik odaklı projeleri ile ülke kalkınmasına katkı sağlayan firmalar ödüllendirildi.

Türk ilaç sektöründe ilk olma özelliği taşıyan HVAC Sistemleri Ekonomi ve Enerji İzleme Projesi ile Santa Farma 3 yılda, 3.455 hane elektrik, 800 hane doğal gaz, 24.000 hane su tüketimine eş değer enerji ve doğal kaynak tasarrufu sağladı. Proje kapsamında geliştirilen, enerji ve doğal kaynak tüketimini optimize eden yöntemler ile 6.800.000 kw elektrik, 800.000 Sm³ doğal gaz, 24.000 m³ su tasarrufu elde edilmiş oldu.

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