Sağlam bankacılığın adresi Kuveyt Türk

Bankacılık sektöründe yer alan ve kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Kuveyt Türk’ün 1989 yılında faaliyetlerine başladığı görülürken günümüzde de müşterileri için geliştirdiği çeşitli yeniliklerle sektörde öncü olduğu fark edilir. Kuveyt Türk Katılım Bankası çeşitli finansal ürün ve hizmetlerini müşterileri ile buluşturan bir banka olmasının yanı sıra faizsiz finans yöntemiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurumsal bir yönetim yaklaşımıyla hareket eden bankanın müşteri odaklı çalışmalarında günün dijital gereksinimleri göz önünde bulundurularak hareket edilir. Yurt içi ve yurt dışı çalışmalarıyla katılım finansın geliştirilmesinde etkili bir rol üstlenen bankanın birçok finans ürününü tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturduğu görülür.

Kuveyt Türk Katılım Bankası gerek toplanan fonlar gerekse kullandırılan fonlar açısından çeşitli finans kuruluşları arasında ilk sırada yer alır. Bunun yanı sıra bankanın altın bankacılığına yönelik olarak da katılım finans kuruluşları arasındaki liderliği tartışmasızdır. Bankacılık sektöründe yer alan başarılı kuruluşlardan biri olan Kuveyt Türk'ün bu sektörde yer alan bankalar arasındaki sıralaması ise üçüncülüktür.

Katılım finans enstrümanı olarak adlandırılan ürünlerden biri olan altın konusunda bankanın lider bir yaklaşımı söz konusu olurken diğer enstrümanların piyasalardaki gelişimi konusunda da öncü çalışmalarından söz etmek mümkündür.

İstanbul Altın Borsası'ndaki varlığı 2007 yılında ilk ve tek katılım finans kuruluşu olarak yer alması ile mümkün olurken bu piyasalarda işlem gören ilk kuruluş olma özelliğini de kendisine kazandırmıştır. 2011 yılına gelindiğinde Londra Külçe Piyasası Birliği'ne katılımı ve 2019'da ise Şanghay Altın Borsası üyeliği ile çeşitli başarılı çalışmaların da mimarı olan bankanın ülke ekonomisi açısından birçok sorumluluğu üstlendiği görülmektedir.

Kuveyt Türk her geçen gün büyümekte olan bir banka olmasının yanı sıra müşterilerine ve çalışanlarına yönelik olarak da geliştirdiği projelerle dikkat çekmektedir. Kurumsal yapısı ve yenilikçi bakış açısıyla sektörün başarılı bankaları arasına adını yazdıran Kuveyt Türk'ün Türkiye genelinde 431 şubede hizmet verdiği görülür.

Bunun yanı sıra ülke genelinde yaptığı çalışmaların dışında dünyada da çeşitli şubelere sahip olan bankanın dijital dünyaya da uyumlu bir yapılanması söz konusudur. Gelişen teknolojilerin yakından takip edildiği görülürken bu çalışmalar müşterilere hizmet olarak geliştirilmektedir. Bankacılık sektöründe teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesiyle de öne çıkan kuruluşlardan biridir.

Merkezine müşteri memnuniyetini esas alan bir yaklaşımı oturtan Kuveyt Türk, aynı zamanda Ar-Ge merkezleri ile bankacılık sektöründe ilklere de imza atan bir kuruluştur. Türkiye'deki iki Ar-Ge merkezinin sahibi olan banka teknoloji odaklı çalışmalar yapar. Bunun yanı sıra innovatif ürün ve hizmetlerini müşterileri için hayata geçiren bankanın dünya çapında başarılı projeleri bulunur.

Banka hem müşterilerine hem yatırımcılarına en iyi hizmeti vermek maksadıyla çalışmalarını şekillendirirken aynı zamanda da genç girişimcilere yönelik olarak geliştirdiği projeleri olur. Bunlardan biri de Lonca Girişimcilik Merkezi'dir.

Türkiye'de yapılan çeşitli projelerde de Kuveyt Türk Katılım Bankası desteğini hissetmek mümkün olurken birçok projeye kaynak aktarımı yapmaktadır. Faizsiz finansman konusunda öncü çalışmaları olan bankanın toplumsal değerlere de sahip çıkan bir yaklaşımı vardır. Kültürel varlıkların korunması ve sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi konusunda da lider bir rol üstlendiği görülür.

Kuveyt Türk Katılım Bankası güçlü bir sermaye yapısına sahip bankalardan biridir ve hem müşterilerine hem de yatırımcılarına gerekli güven duygusunu yaptığı hizmetlerle vermektedir. Disiplinli bir çalışma anlayışına sahip olan bankanın nitelikli hizmetleri insan odaklı hizmet anlayışının doğal bir sonucudur. Bundan dolayı da her geçen gün büyümekte olan bir kuruluştur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.