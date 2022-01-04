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TIMETURK / EKONOMİ / Sabancı Vakfı 2022 Hibe Programı başvuruları açıldı

Sabancı Vakfı 2022 Hibe Programı başvuruları açıldı

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, 'Bu yıl da yeni yol arkadaşlarımızla toplum için var gücüyle, gönülden çalışan insanların varlığına dair inancımızı güçlendirmeye ve iz bırakan hikayelerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz' dedi.

3 Saat Önce
2022-01-04 11:37:10
Sabancı Vakfı 2022 Hibe Programı başvuruları açıldı

Sabancı Vakfı'nın kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmaları ve topluma aktif katılımı sağlayabilmeleri hedefiyle sürdürdüğü 2022 Hibe Programı başvuruları açıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sivil toplum kuruluşlarının 'eğitim' ana başlığı altında gerçekleştireceği projelerin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular, 3 Ocak ila 9 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Sabancı Vakfı, Hibe Programı'na başvuru yapacak kurumların nitelikli eğitime eşit erişim, kız çocuklarının eğitime devamı, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, haklara dair farkındalık ve güçlenme, bağımsız yaşam ve erişilebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele gibi alt temalardan en az birine değinen projelerini bekliyor.

Sabancı Vakfı 2022 yılı Hibe Programı'na başvuracak projelere 100 bin TL ila 300 bin TL arasında hibe desteği sağlanacak ve toplam 2 milyon TL destek verilecek. Desteklenecek projelerin en erken 18 Temmuz 2022'de başlaması ve en geç 21 Temmuz 2023'te sona ermesi ve temel faaliyetlerinin Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları bekleniyor.

Hibe Programı başvuruları ve başvuru kriterleri hakkında detaylı bilgiye vakfın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı'nın 15 yıldır sivil toplumun güçlenmesi ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle Hibe Programı'nı sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

'Vakıf olarak yarım asra yaklaşan tarihimizde toplumsal gelişme için çalışıyoruz. Bu hedefimizin gerçekleşmesi için de sivil toplumun desteklenmesi gerektiğine gönülden inanıyoruz. Yine büyük bir gururla belirtmek isterim ki, 15 yıldır Türkiye'de sivil topluma kesintisiz hibe desteği veren tek vakıfız. Çalışmalarımız doğrultusunda da bugüne kadar 183 projeye 32 milyon TL destek verdik ve Türkiye'nin 76 ilinde yüz binlerce insana ulaştık. Hibe desteğinin yanı sıra ihtiyaç duydukları alanlarda kapasitelerini güçlendirebilmeleri için uzmanlık desteği sağlamaktan, iletişim ve görünürlük faaliyetlerine kadar birçok alanda yanlarında olduk. Ne mutlu ki bu yıl da yeni yol arkadaşlarımızla toplum için var gücüyle, gönülden çalışan insanların varlığına dair inancımızı güçlendirmeye ve iz bırakan hikayelerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz.'​​​​​​​

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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