Rusya yatırımlarında altın yükselir mi düşer mi? Rusya ekonomik yatırımların altına etkisi ne olur? Ukrayna topraklarına karşı başlatılan Rus saldırıları sonrası tüm dünyadan Rusya'ya peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor. Pek çok AB ülkesi ve ABD'den Rusya'ya yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Rus ekonomisinin zarar gördüğü yaptırımların altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Rusya Merkez Bankası'nın son yıllarda altın rezervlerini artırdığı biliniyordu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan savaşta 7. güne girildi. Bölgedeki bilanço ise giderek ağırlaşıyor. Ukrayna'nın işgaline ABD başta olmak üzere pek çok ülkeden tepkiler peş peşe gelmeye başladı. Ekonomik yaptırımların da bir bir hayata geçirilmesiyle Rus ekonomisi için zor bir süreç başlamış oldu.

Rusya yatırımlarında altın yükselir mi düşer mi?

Rusya Merkez Bankası son yıllarda rezervlerini hızla arttırmıştı. 600 milyar dolarlık döviz ve altın rezervinin olduğu belirtilen Rusya'nın ekonomik yaptırımlarda bile yetecek 5 yıllık rezervi olduğu beliritliyordu. Rezervlerinin büyük bir kısmı altında olan Rusya'ya uygulanan yaptırımların altın fiyatlarına etkisinin ne olacağı merak ediliyor.

Rusya ekonomik yatırımların altına etkisi ne olur?

Bloomberg'de yer alan habere göre; Oanda Corp. Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya “Altın 1900 dolar civarında bir seviyede sıkıştı ve bu durum küresel büyüme endişeleri daha da şiddetlenene dek sürebilir” şeklinde değerlendirmede bulundu. Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, “Enflasyonist baskılar büyüme tahminlerin tehdit etmeye başladığında altın tekrar yükselişe geçecek. Stagflasyon kelimesini her yerde duymaya başladığımızda bu durum güvenli varlıklara olan akışı altına yönlendirecek” dedi.

Goldman Sachs Rusya'nın ana üreticisi olduğu emtiaların ralli yapacağını düşündüğünü söyledi. Rusya alüminyum, nikel, paladyum, petrol ve doğalgaz gibi ürünlerin ana üreticisi konumunda bulunuyor.

Rusya dışına döviz transferi yasaklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise kendi yaptırımlarını açıklayarak yabancıların Rusya dışına döviz cinsinden para transferini yasaklama kararı aldıklarını duyurdu.

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