Martta altın ne olur? 2022 Mart ayında altın yükselir mi düşer mi? Gram altın düşer mi artar mı? sorusu altın yatırımcıları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından uluslararası piyasalarda altının ons değeri 1970 dolara kadar çıktı. Yurt içinde de dolar kurunda yaşanan artışa paralel olarak gram altın uzun aradan sonra 950 lira seviyesine çıktı. Mart ayına girdiğimiz şu günlerde ise jeopolitik risklerin gölgesinde altının seyrinin ne yönde olacağı merak ediliyor.

Rusya-Ukrayna geriliminin bir anda savaşa dönmesi ile dünya piyasaları büyük bir şok yaşadı. İlk şoku atlatan piyasalar bir miktar toparlansa da risk algısı hala devam ediyor. AB ülkeleri ve ABD'den Rusya'ya gelen peş peşe yaptırımlardan sonra Rus ekonomisi de oldukça zorda. Dünya piyasalarını sarsan Rusya-Ukrayna savaşında yatırımcılar güvenli liman olarak adlandırılan altına ilgiyi artırdı. Ons altın yaşanan gelişmelerden sonra 1970 dolar seviyesine kadar çıktı. Yurt içinde de gram altının fiyatı 950 lira seviyesini geeçti. Mart ayında ise altının yükselip yükselmeyeceği merak konusu.

Martta altın ne olur?

Mart ayında jeopolitik riskerlin halen devam edeceği tahmin ediliyor. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan çok kritik bir analiz geldi. Dev banka altının önümüzdeki günlerdeki seyrine ilişkin çarpıcı tahminlerde bulundu. Goldman Sachs, ons altın fiyatının önümüzdeki aylarda 2 bin 150 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini de belirtti. Altının yanında Rusya'nın önemli üreticilerden biri olduğu petrol, gaz, alüminyum, paladyum, nikel, buğday ve mısır fiyatlarında yükseliş beklediklerini vurguladı. Banka, bir ay vadeli brent ham petrolü için tahminini 95 dolar/varilden 115 dolar/varil seviyesine çıkardı ve gerilimin tırmanması, arzın daha uzun süre aksaması halinde fiyatın ciddi şekilde yükselmesi riski bulunduğunu da vurguladı.

2022 Mart ayında altın yükselir mi düşer mi?

Alman Commerzbank'tan da altın fiyatlarına ilişkin önemli yorumlar geldi. Commerzbank stratejistleri “Ukrayna krizi daha da tırmanırsa, artan riskten kaçınma ortamında altına talebin süreceğine inanıyoruz, bu da fiyatının muhtemelen daha fazla kazanç sağlayacağı anlamına geliyor.” dedi.

İslam Memiş yanıtladı: Bu seviyeden altın alınır mı?

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş'ten altına ilişkin açıklamalarda bulundu. Memiş "altın alnır mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi; “Buralardan altın, döviz alınmaz. Borsa değer kaybetti, kripto para çok ucuz, pariteler çok ucuz. Yatırımcı dip seviyelerine gerilemiş hangi enstrüman varsa onu takip etmeli. Hep yükselirken bir şey alma hedefi var. Gram altın 800 liraya gelsin ilgilenmez ama 1000 lira olsun koşa koşa almaya gider. Algı kırılmayacak sanırım. Söz konusu savaş operasyon sürecinin zamanı belli değil.”