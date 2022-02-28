Rus rublesi düştü mü? Ruble ne kadar değer kaybetti? Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırının ardından Rus rublesi hızlı şekilde değer kaybetmeye başladı. Dolar karşısında değer kaybeden Ruble 28 Şubat'ta Rus rublesi offshore işlemlerde yüzde 29 geriledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri müdahalesi nedeniyle pek çok ülkeden peş peşe yaptırım kararları geliyor. Rus Rublsi de geen yaptırımlardan sonra hızlı bir değer kaybı yaşadı. Ruble son bir kça günde değer kaybına devam etti.

Rus rublesi düştü mü?

Batılı ülkelerin Rusya'yı swift sisteminden çıkarma kararı alması sonrası Rus rublesi offshore işlemlerde yüzde 30 geriledi. Geçtiğimiz haftayı 83 seviyesinden kapatan Dolar/Ruble kuru 108 seviyesine yükseldi. Ruble şubat ayında en kötü performans gösteren gelişen piyasa para birimi oldu.

Ruble ne kadar değer kaybetti?

Bloomberg'in verilerine göre Rus rublesi dolar karşısında 117.81 seviyesini test etti. Ruble/dolar, Rusya Merkez Bankası'nın şok faiz artırımı sonrasında yüzde 8 düşüşle açılarak 90 seviyesine çıktı.

Moskova Borsası yabancı para cinsi repo piyasasının askıya alınacağını duyurdu. Borsada Döviz ve para piyasası işlemleri olağan başlangıç saatinden 3 saat geç açılacak.

Bunun yanında Rusya Merkez Bankası, aracı kurumlara yabancı tüzel kişilerin ve bireylerin Rus menkul kıymetlerini satmasına engel getirmeleri talimatı verdiğini açıkladı.

Ruble nedir?

Ruble Rusya para birimidir. Rusya Çarlığı, Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde de para birimi olarak ruble kullanılmıştır. 1 Ruble 100 kapike bölünür. Rusya Federasyonu haricinde kullanıldığı ülkeler ise Abhazya ve Kuzey Osetya'dır. .