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Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergilere büyük zam!

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre vergilere büyük oranda zam yapıldı.

1 Saat Önce
2021-12-21 08:14:12
Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergilere büyük zam!

1 Ocak 2022 itibarıyla damga vergisi, harçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, özel iletişim vergisi ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalara zam yapıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Genel Tebliğlere göre damga vergisi, harçlar, çevre temizlik vergisi, özel iletişim vergisi ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar yüzde 36.20, emlak vergisi ise yüzde 18.10 artırıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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