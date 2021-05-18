Ramazan ayında mobil harcama arttı

Kapanma süreciyle birlikte geçen Ramazan ayında kartlı harcamalarla ilgili rakamlar da ortaya çıktı

Ramazan ayında kartlı harcamalarda bir önceki 30 günlük döneme göre artış yaşanmazken, mobil ödemeyle yapılan harcamalar yüzde 19 oranında artış kaydetti. 2010 yılından bu yana sektör ve firma büyüklüğü ayırt etmeksizin tek bir entegrasyonla hem kartlı ödemeler hem mobil ödeme hem de bu iki ana ödeme metodunun türevleri olan tüm online ödeme çözümlerini, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda kesintisiz bir şekilde sunan finansal teknoloji firması PaybyMe, 2021 Ramazan ayı ile Ramazan ayı öncesi 30 günlük döneme ait harcamaları karşılaştırdı.

Haftalık kırılımlar

Ramazan ayındaki (13 Nisan-12 Mayıs) kartlı harcamalarda Ramazan öncesindeki 30 güne göre (14 Mart-12 Nisan) artış yaşanmazken, mobil ödemeyle yapılan harcamalar yüzde 19 oranında arttı. Ramazan ayındaki kartlı harcamalar haftalık kırılımlarda incelendiğinde; ilk üç haftadaki (13 Nisan-1 Mayıs) ortalama günlük işlem hacminin, dördüncü haftadan (2-8 Mayıs) yüzde 18 daha fazla olduğu gözlemlendi.

Nisan sonu düştü bayramla arttı

Son haftada ise (9-12 Mayıs, arife günü dahil) Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla ortalama günlük işlem hacminde, dördüncü haftaya göre yüzde 10'luk bir artış yaşandı. Ramazan'ın ilk günlerinde yapılan ev harcamalarının nisan sonu gibi düştüğü ve bayramın gelmesiyle tekrar arttığını gözlemlendi.

Gıda sektöründe artış

Ramazan geneline bakıldığında gıda/market sektöründeki harcamalarda artış yaşanırken, kulüp/dernek aidatı ve abonelikler kategorilerindeki harcamalarda değişim gözlemlenmedi, elektronik, giyim/tekstil gibi diğer kategorilerde ise düşüşler gerçekleşti.

Tüketiciler eğlenceye yöneldi

Öte yandan mobil ödemeyle gerçekleşen işlemler incelendiğinde en çok işlem hacmi oyun kategorisinde gerçekleşti. Ramazan ayında gerçekleşen işlem hacmi bir önceki aya göre yüzde 19 artış gösterirken, ilk hafta ile son haftada yapılan günlük ortalama işlem hacmi yüzde 54 arttı. Yasakların ve kapanmanın ardından evde kalan tüketiciler eğlenceyi oyunlarda aradı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.