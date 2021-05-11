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PTT AŞ 'Nesli Tükenmekte Olan Ulusal Yaban Hayatı' anma pulu ve özel gün zarfını tedavüle sundu

PTT AŞ, Avrupa 2021 ,Nesli Tükenmekte Olan Ulusal Yaban Hayatı konulu iki değerli anma puluyla 'Yeşil Arı Kuşu, Anadolu Yaban Koyunu ve Flamingo' görsellerinin bulunduğu ilk gün zarfını dün tedavüle çıkardı.

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11.05.2021 12:54:14
PTT AŞ 'Nesli Tükenmekte Olan Ulusal Yaban Hayatı' anma pulu ve özel gün zarfını tedavüle sundu

PTT AŞ, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Akdeniz Foku ve Çayır Delicesi' görsellerine yer verilerek hazırlanan Avrupa 2021 (Nesli Tükenmekte Olan Ulusal Yaban Hayatı) konulu iki değerli anma puluyla 'Yeşil Arı Kuşu, Anadolu Yaban Koyunu ve Flamingo' görsellerinin bulunduğu ilk gün zarfını dün tedavüle çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 'Avrupa 2021 (Nesli Tükenmekte Olan Ulusal Yaban Hayatı)' konulu 3 lira ve 6,5 lira (45x45 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ve söz konusu pula ait 12 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinden, PTT'ye ait 'www.filateli.gov.tr' internet adresinden ve filateli cep uygulamasından edinilebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için bazı tedbirler uygulanıyor.

Bu kapsamda dün satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, 'www.filateli.gov.tr' internet adresinden ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşteriler tarafından hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün ve posta damgası talepleri, 3 ay içerisinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan