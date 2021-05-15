Emekli olma hayali kuran milyonlarca kişi prim gün sayılarını doldurmuş olmalarına rağmen yaşı bekliyor ve çalışmaya devam ediyor. Bu durumda prim ödemeye devam edenler emekli olunca aylıklarının düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Peki Prim günü doldurduktan sonra çalışmaya devam edince emekli maaşı düşer mi? Prim gününü doldurup çalışmaya devam edince emekli maaşı düşer mi? Emekli olmaya hak kazanıp çalışmaya devam edersem emekli maaşım düşer mi?

Emekli olma hayali kuran milyonlarca kişi prim gün sayılarını doldurmuş olmalarına rağmen yaşı bekliyor ve çalışmaya devam ediyor. Bu durumda prim ödemeye devam edenler emekli olunca aylıklarının düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Peki Prim günü doldurduktan sonra çalışmaya devam edince emekli maaşı düşer mi? Prim gününü doldurup çalışmaya devam edince emekli maaşı düşer mi? Emekli olmaya hak kazanıp çalışmaya devam edersem emekli maaşım düşer mi?

2008 sonrasında yapılan düzenleme ile çalışma süresi uzadıkça aylık bağlama oranı düşüyor ve çalışanlar daha fazla prim ödüyor, karşılığında alacağı emekli aylığı azalıyor. Bu durum tüm çalışanlar için geçerli değil. Yüksek maaş alıp sigorta bildirimini tavandan yapanlar emekliliği gelse de çalışmaya devam edebilir ve her ay emekli maaşı 20 lira artar.

Prim günü doldurduktan sonra çalışmaya devam edince emekli maaşı düşer mi?

Örneğin, prim günlerinin ağırlığı Ekim 2008 öncesi, özellikle 2000 öncesi olup, primleri yüksek kazanç üzerinden ödenenlerin Eylül 2008 sonrası düşük kazanç üzerinden prim ödemeye devam etmeleri, prim ödemeye devam ettikçe emekli aylığının düşmesine neden oluyor. Ancak yüksek kazanç üzerinden prim ödemeye devam edilmesi emekli aylığının düşmesine neden olmaz, bilakis artırır.

Çalışmaya devam edersem emekli aylığım düşer mi? (SORU-CEVAP)

SORU 1-

12.05.1977 doğumluyum. İşe başlangıç tarihim 01.06.1998'dir. Aktif sigortalı olarak çalışmam ise 2002'dir. Şu an itibarıyla SSK primim 4553, BAĞ-KUR primim ise 1882 gündür. Halen kendi işyerimde BAĞ-KUR'a devam etmekteyim. EYT (emeklilikte yaşa takılanlar yasası) çıkmazsa, ki çıkmayacak, 2034 yılında emekli olurum. Prim günüm dolmasına rağmen fazladan BAĞ-KUR yatıracağım ve bu benim emekli maaşının düşmesine neden olacak. Bana ne tavsiye edersiniz?

CEVAP

Sözcü'den Sezgin Öcan bu soruya şöyle yanıt verdi: "Çalıştıkça emekli aylığının düşmesi, her kişinin kendi özel durumuna göre değişir. Genel olarak şunu söylemek mümkün: Daha önceki dönemlerde SGK'ya bildirilen prime esas kazançlar yüksek, prim süresini doldurduktan sonraki dönemde bildirilenler düşük ise örneğin asgari ücret üzerinden yatırılıyorsa emekli aylığı düşer. Ama, primleriniz 2002'den beri zaten asgari ücret veya ona yakın seviyede yatırılıyorsa, prim gününüzü doldurduktan sonra da asgari ücret üzerinden prim yatırmanız emekli aylığını daha fazla düşürmez. Elbette, priminizi asgari ücret değil de bunun iki katı kazanç üzerinden yatırma imkânınız varsa emekli aylığınız daha fazla artar."

SORU 2-

19 Aralık 1992 SSK girişliyim. En son aldığım maaş 2014'de 2.500 liraydı ve bu maaş üzerinden prim yattı. E-Devlet'ten 49 yaşında emekli olacağım bilgisini aldım. Şu an emekli olsam alacağım maaş 1700 liraymış. Sigorta süresini doldurduktan sonra çalışmaya devam edersem emekli maaşımı düşürmüş olur muyum?

CEVAP

Hürriyet yazarı Noyan Doğan bu soruya şöyle yanıt verdi: “Sosyal güvenlik alanında yapılan düzenleme ile çalışma süresi uzadıkça aylık bağlama oranı düşüyor ve 20 yılın üzerinde prim ödeyenler daha fazla prim ödüyor ama karşılığında emekli aylığı düşüyor. Sorunuzda yaşınızı belirtmemişsiniz. Ancak çalışmaya başladığınızda asgari ücret ve asgari ücretin biraz üzerinde maaşla çalışırsanız emekli maaşınız her ay 1-3 lira arasında düşer. Asgari ücretin iki katından fazla maaş ile çalışırsanız ya da tavandan prim öderseniz emekli maaşınız da her ay 15-20 lira artar."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.