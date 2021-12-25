POMEM’den 8 bin polis alımı için sınav duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığı 8 bin polis alımı için 28. dönem POMEM sınavı giriş duyurusunu yayımladı.

Polis Akademisi Başkanlığının duyurusu:

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar 27.12.2021 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27.12.2021 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.