DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul'da ulaşıma zam
POMEM 28. dönem polis alımı ne zaman? POMEM 8 bin polis alımı başvuruları başladı mı?
Elinde halen döviz tutanlar için TL’ye dönmek avantajlı mı?
Barrack Obama'dan 2021'in kitap ve müzik seçkisi
Eyyüp Karahan kimdir? Eyyüp Karahan nereli, kaç yaşında?
Elektrik faturalarından TRT payı kaldırıldı
Biden'a soğuk duş
POMEM’den 8 bin polis alımı için sınav duyurusu
İtalya'da açık havada yılbaşı partileri yasaklandı, gece kulüpleri kapatıldı
Kanada Tabipler Birliği İslam karşıtı yazı için özür diledi
İslam Memiş'ten yüksek fiyattan dolar alanlara tavsiye
Cübbeli Ahmet: Ben ''Atatürk dönemi Diyaneti''ni istiyorum
Pitbullun saldırdığı minik Asiye ile ilgili yeni gelişme
Kur korumalı mevduat hesapları için bir karar daha! Stopaj alınmayacak
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yürürlüğe girdi

TIMETURK / EKONOMİ / POMEM’den 8 bin polis alımı için sınav duyurusu

POMEM’den 8 bin polis alımı için sınav duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığı 8 bin polis alımı için 28. dönem POMEM sınavı giriş duyurusunu yayımladı.

1 Saat Önce
2021-12-25 08:44:11
POMEM’den 8 bin polis alımı için sınav duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığının duyurusu:

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar 27.12.2021 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27.12.2021 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş