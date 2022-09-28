Polis maaş promosyonu ne zaman hesaplara yatar? Yeni polis maaş promosyonu ne kadar oldu? Polis personel maaş promosyonu hangi bankadan verilecek?

Polis maaş promosyonu ne zaman hesaplara yatar? Yeni polis maaş promosyonu ne kadar oldu? gibi sorular sıklıkla gündemde yerini alıyor. Belirlenen promosyon ücreti EGM tarafından açıklandı. Peki Polis personel maaş promosyonu hangi bankadan verilecek? İşte tüm soruların yanıtları ve polis promosyon ücreti.

Polis maaş promosyonu ne zaman hesaplara yatar? Yeni polis maaş promosyonu ne kadar oldu? gibi sorular sıklıkla gündemde yerini alıyor. Belirlenen promosyon ücreti EGM tarafından açıklandı. Peki Polis personel maaş promosyonu hangi bankadan verilecek? İşte tüm soruların yanıtları ve polis promosyon ücreti.

Polis maaş promosyonu ne zaman hesaplara yatar?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polis promosyonları için bir açıklama yayımladı. Buna göre, 3 yıllık promosyon miktarının 27 bin TL olduğunu açıklandı.

1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecek protokol için daha fazla detay henüz verilmedi. Ücretin ne zaman hesaplara yatırılacağı kesinleşmedi. Açıklama geldiğinde detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Yeni polis maaş promosyonu ne kadar oldu?

50 bin TL promosyon isteyen polisler, ağustos ayından bu yana yanıt bekliyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü 3 yıllık promosyon miktarının 27 bin TL olduğunu açıkladı.

Polis personel maaş promosyonu hangi bankadan verilecek?

EGM tarafından; Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edileceği belirtildi. Promosyon ödemeleri VakıfBank aracılığıyla yapılacak.

Açıklamalar ve diğer detaylar için aşağıdaki habere bakabilirsiniz.