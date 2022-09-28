Polis maaş promosyonları ne kadar oldu? Yeni polis promosyonları ne zaman verilecek? 2022 Vakıfbank polis maaş promosyonu son durum

Polis maaş promosyonları ne kadar oldu? Emekli promosyonlarından sonra polisler için ödenen promosyon fiyatlarının düşük olduğu gündeme gelmişti. Beklenen açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. İşte 2022 Vakıfbank polis maaş promosyonu son durumu

Polis maaş promosyonları ne kadar oldu? Yeni polis promosyonları ne zaman verilecek? Emekli promosyonlarından sonra polisler için ödenen promosyon fiyatlarının düşük olduğu gündeme gelmişti. Beklenen açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. İşte 2022 Vakıfbank polis maaş promosyonu son durumu!

EGM promosyon açıklaması

Polis maaş promosyonlarında yeni düzenlemeye gidildi emniyet Genel müdürlüğü promosyonlar için yeni bir anlaşma yaptığını duyurdu. Yayımlanan duyuruda;

EGM tarafından;, Teşkilatımızın maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı.

Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.

Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir.

Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmesi karara bağlanmıştır.

Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.

Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır.

Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Polis maaş promosyonları ne kadar oldu?

Emniyet Genel müdürlüğü tarafından yayınlanan açıklamaya göre polis maaş promosyonları her personeli 27.000 olarak ödenecek.

Yeni polis promosyonları ne zaman verilecek?

Belirlenen yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecek. Fakat ödemelerin hangi aralıklarla ya da sırayla yapılacağı, hangi ayda ödemeye başlanacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama geldiğinde detayları sitemizden öğrenebilirsiniz.