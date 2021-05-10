Piyasalar bayram havasında

Bu hafta yurt içi piyasalar Ramazan Bayramı nedeniyle tatil havasında geçecekken ABD TÜFE endeksi yakından takip edilecek. Gram altında ise gelecek verilere endeksli

Yurt içi piyasalar bu hafta ramazan bayramı atmosferinde geçecek. Çarşamba günü yarım gün gerçekleşecek işlemlerin ardından cuma gününe kadar piyasalar kapalı olacak. Geçen cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisinin hayal kırıklığı yaratmasının ardından dolar endeksinde 90 seviyesine oluşan hareketler, faiz artırım beklentilerinin ötelenmesi gibi beklentiler gelişmekte olan ülke para birimlerine yararken Türk lirası da dolara karşı güçlendi.

Negatif durum gözlenmiyor

Türk lirası varlıklar üzerinde baskı olacak negatif bir durumun bulunmadığını belirten ekonomistler, kısa süren bu hafta da kur açısından çıkış yönlü bir hareketlilik de beklemiyor. Yeni haftayla birlikte risk iştahı üzerinde etkili olabilecek Avrupa ülkelerinin kısıtlamalarını kaldırıp ekonomilerini yeniden açma yoluna girmesi eylem ve kararlarda etkili olacak. Bunda kısıtlamalardan sonra, Avrupa ekonomilerinin yeniden açılması piyasalarda duyarlılığı da artıracak

Olumlu veriler radara girdi

Olumlu ekonomik veriler ve iyimser kazançlar salgından hızlı bir ekonomik toparlanma umutlarını destekliyor. Avrupa hisse senetleri cuma günü rekor seviyede kapanmıştı. Yatırımcılar Amerikan Merkez Bankası'nın varlık alımı azaltma beklentilerini azalttığı için küresel hisse senetleri rekor seviyelere ulaşmıştı.Geçen Cuma günü açıklanan ABD Tarım dışı istihdam verisi beklentinin oldukça altında kalmış, dolar değer kaybetmişti.

Kurdaki direnç noktaları

Türkiye Cumhuriyet Bankası Para Politikası Kurulu bu ayki toplantısında yüzde 19'da faiz oranını sabit bırakmıştı. Bu hafta yurt içi piyasalar Ramazan Bayramı nedeniyle tatil havasında geçecekken ABD TÜFE endeksi yakından takip edilecek. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde aşağı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 8,30 ve 8,35 TL direnç seviyeleri önemli. Olası satışların görülmesi halinde 8,20 ve 8,18 TL destek seviyelerinin test edilmesi de beklenti dahilinde

Gram altının kırılma noktaları

Peki gram altında nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağız? Tarım dışı istihdam verisi sonrası değer kaybeden dolarla ons altındaki yukarı yönlü hareketin gram altına pozitif katkı sunduğunu hatırlatan ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararının devamında döviz kurunda kısmen geri geçilmeler olduğunun altını çiziyor.Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 490 ve 500 TL direnç seviyelerinin takibinin önemide değindi.

Aşağı yönlü harekette ise 475 ve 480 liralar kırılma noktalarını teşkil ediyor

Ons altnın seyri ABD'ye endeksli

Dolar Endeksinde görülen geri çekilmede ABD tarım dışı istihdam verisinin güçsüz gelmesi etkili olurken ons altında 1800 doların aşılmasıyla hareketin hızlandığı gözlendi. Bu hafta açıklanması beklenen ABD enflasyon verisi ons altının seyri açısından önem taşımakta. Yukarı yönlü hareketin devamı halinde 1845 ve 1855 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi beklentisi hakim. Satış baskısıyla da 1830 ve 1825 dolar destek seviyeleri takip edilecek görünüyor

Petrolün yol haritası

Global açıdan bakıldığında artan koronavirüs vakaları endişeyi artırmakta. Bu durum fiyatlamalarda baskı unsuru olmayı sürdürüyor. Amerikan Haftalık Ham Petrol Stokları 7,6 milyon varil azalaldı ve Brent petrolde dalgalı bir seyir yaşandı. Bu hafta açıklanması beklenen haftalık petrol stoklarının Brent petrolün seyrinde önemli olduğunun altını çizen ekonomistler,Brent petrolde 69,20 ve 70,00 dolar direnç seviyelerinin takibine odaklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.