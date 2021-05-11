Petkim yılın ilk çeyreğinde 892 milyon lira net kar elde etti

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim, bu yılın ilk çeyreğinde kapasite kullanım oranını yüzde 92'ye çıkarırken, 892 milyon lira net kar elde etti.

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim, bu yılın ilk çeyreğinde kapasite kullanım oranını yüzde 92'ye çıkarırken, 892 milyon lira net kar elde etti.

Şirketten ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel arzın daralma yaşadığı dönemde Petkim, kapasite kullanım oranını yüzde 92'ye çıkardı.

Petkim'in cirosu söz konusu dönemde 5 milyar liraya ulaştı ve şirketin satışları içinde iç piyasanın payı yüzde 66 seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin yılın ilk çeyreğindeki karı ise 892 milyon lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, salgın döneminde artan tıbbi malzeme ve hijyenik ürün ihtiyacında kullanılan ham maddelerin üretimine yoğunlaştıklarını belirterek, önceliği yurt içi talebin karşılanmasına verdiklerini ve sanayicilerin taleplerini kesintisiz olarak karşıladıklarını ifade etti.

Mammadov, şunları kaydetti:

'Petkim olarak, bu zorlu süreçte global piyasalarda yaşanan fiyat dalgalanmalarını etkin bir şekilde yöneterek sağladığımız avantajları operasyonlarımıza yansıttık. Global ölçekte ham madde fiyatlarının ürün fiyatlarındaki artışın gerisinde kalması da bu süreçte etkili oldu. Yılın ilk çeyreğinde başarılı bir finansal performans sergiledik. FAVÖK rakamlarımız Türk lirası bazda bir önceki çeyreğe göre yüzde 56 artış gösterdi. Zor bir süreçte elde edilen bu performansımızda, inovatif çözümlerle operasyonel verimliliğin yükseltilmesinin büyük etkisi oldu. Fabrikalarımızda verimliliğin artması için yaptığımız ilave yatırımların tutarı 131 milyon lirayı buldu. Finansal sürdürülebilirliği destekleme hedefiyle borç ödemelerimizi önceliklendirerek, bu dönemde gerçekleştirdiğimiz 478 milyon liralık net finansal ödemeyle de güçlü finansal yapımızı ortaya koyduk.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.